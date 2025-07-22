В Шуше награждены победители конкурса эссе «Письмо Вагифу»

22 июля состоялась церемония награждения победителей конкурса эссе "Письмо Вагифу", объявленного Министерством культуры в рамках Дней поэзии Вагифа, проходящих в Шуше.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, основной целью организации конкурса на тему "Литературное наследие Шуши и значение Победы в нашей истории" было содействие художественному воплощению культурного облика Шуши в литературной среде, выявление талантливых писателей и стимулирование их творческой активности.

В соответствии с критериями оценки, установленными комиссией, были отобраны 3 победителя.

1 место - "Шуша, где встречаются дух и история", автор: Тахмина Вердиева

2 место - "Обращение к Вагифу", автор: Натаван Багирова

3 место - "Нулевая точка жизни, или жизнь, умещающаяся в двух строках", автор: Эльвин Ахмед

Во время церемонии награждения победителям были вручены дипломы и денежные премии.

Отметим, что в конкурсе приняли участие писатели из разных регионов страны, а также специалисты, работающие в разных областях и проявляющие особую преданность слову и литературе. В представленных эссе они своеобразно выразили место Шуши в исторической памяти нашего народа, ее роль в формировании нашей литературной и культурной идентичности, а также ее символическое значение в истории Победы.

Всего на конкурс было подано 175 эссе.