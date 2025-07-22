Кот президента Индонезии получил личную охрану.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет South China Morning Post.

Кот по кличке Бобби, который девять лет назад был усыновлен президентом Прабово Субианто, считается частью президентской собственности, и, как таковой, подпадает под официальные протоколы безопасности, поэтому ему положена личная охрана. Однако пользователи соцсетей назвали это неприемлемым использованием государственных ресурсов.

"Получать деньги в поте лица только за то, чтобы у кошки было сопровождение?" - недоумевают комментаторы.

Однако нашлись и те, кто поддержал Бобби.

"Лучше сопровождать Бобби, чем сопровождать бесполезных для страны чиновников. Бобби, по крайней мере, помогает уличным кошкам и может заставить людей улыбаться", - написал другой пользователь.

Бобби, бывший бездомный кот, стал настоящей звездой: у него более миллиона подписчиков в соцсетях, а его популярность вышла за пределы страны.