В Баку продолжился судебный процесс над Рубеном Варданяном

22 июля продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, касающимся преступлений против мира и человечности, военных преступлений, а также терроризма, финансирования терроризма и других тяжких преступлений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, открытое судебное заседание проходило в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова).

Подсудимый был обеспечен переводчиком на русский язык, который является его родным языком, а также адвокатом по собственному выбору.

Перед допросом судья Зейнал Агаев разъяснил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их законным представителям их права и обязанности в соответствии с законодательством.

Затем подсудимый Рубен Варданян обратился к суду, заявив, что переводчики, участвовавшие в предварительном следствии, были непрофессиональны, в связи с чем он выражает им своё возражение.

Адвокат Варданяна Авраам Берман, перечислив имена переводчиков, поддержал возражение своего подзащитного.

Старший помощник генерального прокурора Вусал Алиев, комментируя возражение, отметил, что со стороны Рубена Варданяна не были приведены конкретные факты, указывающие на непрофессионализм переводчиков, как того требует Уголовно-процессуальный кодекс, и также не были представлены доказательства их заинтересованности в уголовном преследовании. Поэтому он попросил оставить возражение без рассмотрения.

Потерпевшие, присутствующие на судебном заседании, выразили согласие с позицией стороны обвинения.

Зейнал Агаев, рассмотрев возражение, заявил, что хотя подсудимый указывает на непрофессионализм переводчиков, участвовавших в предварительном следствии, однако не представил никаких доказательств, подтверждающих этот факт. В связи с этим ходатайство было оставлено без рассмотрения.

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