https://news.day.az/sport/1769262.html Соперник "Араз-Нахчывана" усилился игроком из Ла Лиги Греческий "Арис", который сыграет с "Араз-Нахчываном" во втором квалификационном раунде Лиги конференций, объявил о трансфере футболиста из испанской Ла Лиги. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, состав команды из Салоник пополнил 20-летний полузащитник "Жироны" Габриэль Мизехауй. Срок контракта с новым игроком не уточняется.
Соперник "Араз-Нахчывана" усилился игроком из Ла Лиги
Греческий "Арис", который сыграет с "Араз-Нахчываном" во втором квалификационном раунде Лиги конференций, объявил о трансфере футболиста из испанской Ла Лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, состав команды из Салоник пополнил 20-летний полузащитник "Жироны" Габриэль Мизехауй. Срок контракта с новым игроком не уточняется.
В минувшем сезоне Мизехауй провел 11 матчей за "Жирону" и отметился одним забитым мячом.
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