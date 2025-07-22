Соперник "Араз-Нахчывана" усилился игроком из Ла Лиги

Греческий "Арис", который сыграет с "Араз-Нахчываном" во втором квалификационном раунде Лиги конференций, объявил о трансфере футболиста из испанской Ла Лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, состав команды из Салоник пополнил 20-летний полузащитник "Жироны" Габриэль Мизехауй. Срок контракта с новым игроком не уточняется.

В минувшем сезоне Мизехауй провел 11 матчей за "Жирону" и отметился одним забитым мячом.