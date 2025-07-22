Президент Ильхам Алиев на III Шушинском Глобальном медиафоруме в Ханкенди затронул значимые вопросы, дал важные масседжи

III Шушинский Глобальный медиафорум в этом году вновь привлек особое внимание своим масштабом, актуальностью обсуждаемых тем и высоким уровнем участников. Одним из ключевых моментов, повысивших значимость форума, стало участие Президента Ильхама Алиева и его откровенные ответы на вопросы представителей СМИ.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил политолог Азер Гараев.

Он отметил, что глава государства затронул ряд важных тем, включая роль медиа в эпоху искусственного интеллекта, информационную безопасность, борьбу с дезинформацией, мирный процесс с Арменией и другие вопросы. Его выступление стало ярким примером приоритетности прозрачности и диалога в медиаполитике страны и оказалось в центре внимания мировой прессы.

"Отвечая на вопросы журналистов, Президент Ильхам Алиев затронул ряд важных тем и озвучил значимые месседжи. Особое внимание глава государства уделил вопросу Зангезурского коридора. По его словам, этот коридор представляет собой не просто физическую связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Мероприятия, осуществляемые Азербайджаном в этой сфере - расширение Бакинского порта, строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, цифровизация таможенной системы - являются важными шагами на пути превращения страны в транспортно-логистический центр. Ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора сформирует новые направления по маршрутам Север-Юг и Восток-Запад.

Кроме того, данный коридор станет стратегическим связующим звеном для сран-членов Организации тюркских государств. С его открытием, страны Центральной Азии, особенно Узбекистан и Казахстан, получат более короткий и безопасный путь к Турции, а оттуда - к европейским рынкам. Одновременно этот маршрут укрепит интеграцию Каспийского региона и откроет новый этап экономического сотрудничества",- сказал он.

По его словам, заявления Президента Ильхама Алиева по вопросам стратегии дальнейшего развития Азербайджана и регионального сотрудничества несут важные месседжи.

"Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан стремится усилить свою роль моста не только на Южном Кавказе, но и в более широком региональном масштабе - между Центральной Азией, Европой и Ближним Востоком. Среди ключевых приоритетов страны выделяется выход за рамки добычи полезных ископаемых к внедрению передовых технологий в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.

В то же время, особое место в планах развития страны занимают региональная интеграция и инфраструктурные проекты. Президент Ильхам Алиев сказал, что, хотя транзитные сборы важны, основной целью является развитие промышленности и других отраслей по транзитным маршрутам, а также привлечение дополнительных инвестиций.

Устойчивая стабильность, безопасность и конструктивные отношения с соседними странами названы ключевыми условиями реализации транзитного потенциала Азербайджана. Завершение карабахского конфликта открыло широкие перспективы для сотрудничества в регионе. Глава государства также отметил растущий спрос Европы на азербайджанский газ и подчеркнул необходимость более прагматичного подхода со стороны Европы в вопросе финансовой поддержки расширения экспортных возможностей. Широкий потенциал, стратегическое географическое положение и внешнеполитический баланс Азербайджана играют решающую роль в развитии региона",- отметил он.

Гараев сказал, что ответ Президента Ильхама Алиева на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона также привлек особое внимание местных и мировых СМИ.

"Глава государства четко заявляет, что главный фактор - никогда не смиряться с оккупацией и не сдаваться. Это стало основой политики Азербайджана, в результате которой была полностью восстановлена территориальная целостность страны. Президент Ильхам Алиев отмечает, что, несмотря на участие в переговорах в течение 17 лет, международные посредники не стремились изменить статус-кво. Несмотря на дипломатические усилия, реального прогресса достигнуто не было, и Азербайджан решил создать новую реальность.

Эта реальность была полностью реализована в 44-дневной Отечественной войне 2020 года и антитеррористическими мероприятиями локального характера в Карабахе в сентябре 2023 года. Глава государства еще раз подчеркивает, что дело было не только в лидерстве, но и в национальной солидарности народа, в его непоколебимости и вере в справедливость. Этот ответ является уроком, примером и призывом для Украины: если народ решительно настроен защищать свою землю и суверенитет, он рано или поздно добьётся цели. Главное - сохранить единство, верить в справедливость и не сдаваться",- также заявил он.

Политолог подчеркнул, что ответ на вопрос Михаила Гусмана, адресованный Президенту Ильхаму Алиеву, раскрыли основную философию успешной внешнеполитической модели Азербайджана.

"Вопрос, заданный Гусманом с использованием метафоры про скрипача, мог показаться простым - как вам удается столь успешно управлять внешней политикой? - но на самом деле он хотел услышать объяснения уникальной позиции Азербайджана в международных отношениях.

Ответ Президента Ильхама Алиева был прост, но основан на глубокой логике: истина, принципиальность и доверие. Глава государства особо подчеркнул неизменную приверженность Азербайджана принципам международного права. Как страна, пострадавшая от сепаратизма, Азербайджан демонстрирует последовательность в дипломатии, не допуская двойных стандартов в отношении аналогичных ситуаций. Такой подход обеспечил Баку статус надежного партнера на международной арене.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что географическое положение Азербайджана наряду с рисками создает и возможности. Подчеркнув, что риски исходят не изнутри, а извне, он заявил, что устойчивость внутренней системы является ключевым условием успеха. Активное участие Азербайджана как в Европе, так и в мусульманском мире - результат многовекторной политики страны. Высказывания главы государства о Президенте США Дональде Трампе раскрывают логику его геополитического взгляда: не война, а стабильность и сотрудничество на основе ценностей. Доверие - это не просто соглашение, а вера, и именно эта вера превратила Азербайджан в одного из ведущих акторов региона",- подчеркнул он.

А.Гараев также отметил, что в рамках Форума Президент Ильхам Алиев также четко обозначил характер азербайджано-китайских отношений.

"Глава государства подчеркнул, что между двумя странами выстроены отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, основанные на взаимном доверии. Он отметил наличие устойчивого политического диалога с Председателем КНР Си Цзиньпином, а также введение безвизового режима, что способствует росту контактов между народами. В экономическом сотрудничестве особое внимание уделяется транспортно-логистической сфере и возобновляемым источникам энергии.

Президент Ильхам Алиев подтвердил поддержку Азербайджаном инициативы "Один пояс, один путь" и указал на стремительный рост перевозок китайских контейнерных поездов через территорию страны в направлении Запада. В рамках программы "Великое возвращение" в Карабах китайские компании активно участвуют в проектах по солнечной и ветряной энергетике. Очевидно, что Азербайджан намерен развивать отношения с Китаем не только в экономическом, но и в стратегическом и геополитическом контексте. Это сотрудничество основано на взаимной выгоде и долгосрочном партнерстве",- также сказал политолог.

По его словам, глава государства коснулся и отношений с США, указав, что на линии Баку-Вашингтон начался новый этап.

"Глава государства подчеркнул, что контакты с администрацией Трампа создали положительную динамику и отношения начали нормализовываться. Президент Ильхам Алиев резко раскритиковал значительное ослабление двусторонних связей в период администрации Байдена, повторное введение поправки 907 и недружественные шаги против Азербайджана. Президент Ильхам Алиев отметил двойные стандарты США: официальный Вашингтон поддерживает суверенитет Украины, но угрожает санкциями Азербайджану за освобождение своих территорий.

На фоне этого большое значение приобретает возвращение к восстановлению теплых отношений в эпоху Трампа. Потенциал сотрудничества в области энергетики, безопасности и транспорта очень широк, и у двух стран есть общие интересы. Понятно, что Азербайджан хочет равноправного и основанного на реальных интересах партнерства с США и ждет серьезного прогресса в этом направлении с новой администрацией",- также подчеркнул Гараев.

Политолог также заявил, что одним из важных моментов, затронутых Президентом Ильхамом Алиевым, стала решающая роль СМИ в формировании общественного мнения Запада по отношению к Азербайджану, целенаправленная негативная направленность этого влияния.

"Глава государства особо выделил влияние армянских лобби и кругов в США на Западные СМИ. Он пояснил, что Азербайджан подвергается дезинформационным атакам - в качестве примера были названы кампании дискредитации перед Европейскими играми 2015 года и недавно перед COP29.

Было отмечено, что независимая политика и решимость Азербайджана встревожили некоторые западные круги, и было особо подчеркнуто, что Баку стал объектом критики за то, что не принял "советы", но благодаря этому страна укрепилась, обрела экономическую и политическую независимость",- также сказал он.

Гараев подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев глубоко проанализировал процесс нормализации отношений с Арменией, а также отношения с этой страной.

"Несмотря на потенциальные точки соприкосновения интересов между Азербайджаном и Арменией, многолетняя политика оккупации и азербайджанофобия серьезно подорвали эти возможности.

Касаясь противоречивых заявлений руководства Армении, сравнивая высказывание Пашиняна "Карабах - это Армения" в 2019 году с его нынешней позицией, он подчеркнул, что именно этот нестабильный подход лежит в основе недоверия. В месседже главы государства подчеркивается, что залог стабильности в регионе зависит от взаимного уважения, правовых гарантий и твердой политической воли. Азербайджан был первой стороной, выдвинувшей мирную инициативу, но Армения годами тормозила этот процесс.

Сейчас текст мирного договора уже согласован. Ликвидация территориальных претензий к Азербайджану, закрепленных в армянской конституции, и роспуск Минской группы ОБСЕ являются главными условиями устойчивого мира. Если Армения примет эти условия, в Южном Кавказе впервые может начаться эпоха стабильности и сотрудничества, что станет важным шагом вперёд для всех стран региона", - также подчеркнул политолог.

По его словам, Президент Ильхам Алиев также очень глубоко и чётко изложил текущее состояние азербайджано-российских отношений.

"Самым серьезным моментом здесь стал инцидент с самолетом AZAL. Глава государства открыто заявил, что самолет был атакован дважды, а связь инцидента с украинским беспилотником - "история для детского сада". Азербайджанская сторона заявляет, что знает реальную причину, и российские официальные лица также осведомлены о ситуации. Отсутствие сожалений, объяснений или компенсации за этот инцидент было расценено как серьезная безответственность.

Другим важным моментом является закрытие воздушного пространства России после атаки на самолет - это серьезная халатность на техническом уровне. В своем выступлении глава государства отметил, что Азербайджан обратится к международной системе правосудия. А то, что Азербайджан готовится обратиться в Международный суд, уже свидетельствует о том, что дипломатическое терпение подошло к концу. При этом глава государства подчеркивает, что энергетическая политика Азербайджана основана на принципах бизнеса, а не политики и конкуренции с Россией нет.

Однако это не оправдывает существующую напряженность. Вкратце, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым положения несут в себе одновременно сигнал недовольства, предупреждение и принципиальную позицию - Азербайджан не будет молчать, потребует ответственности и на фоне этих отношений будет отстаивать свои интересы",- добавил А.Гараев.