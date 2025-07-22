На III Шушинском Глобальном медиафоруме введены в обращение почтовые марки, посвященные юбилею национальной печати

В Шуше состоялся III Глобальный медиафорум на тему " Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта". В рамках форума по инициативе ООО "Азерпочт" и Агентства развития медиа Азербайджанской Республики были введены в обращение почтовые марки, посвященные 150-летию национальной печати, и проведена церемония их гашения.

Как сообщили Day.Az в ООО "Азерпочт", марки были погашены во второй день форума помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым и исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмедом Исмаиловым.

Отмечается, что на одной из указанных марок изображены портрет основателя азербайджанской национальной печати Гасана бека Зардаби и надпись первой газеты на азербайджанском языке - "Экинчи". На другой марке изображены типография газеты "Каспий", основанной в 1881 году, а также портрет ее главного редактора - выдающегося публициста и общественного деятеля Алимардана бека Топчубашова.

Надпись на обеих марках "Национальная печать - 150 (1875-2025)" подчеркивает историческое значение юбилея.

Автором дизайна марок является художник Айдын Аскеров. Марки напечатаны на почте Бельгии.