В Турции автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус с 33 российскими организованными туристами попал в ДТП в районе Сиде в Турции, они не получили серьезных травм.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

"В районе Сиде (Турция, провинция Анталья) сегодня, 22 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с организованными туристами из России. Автобус с туристами направлялся из аэропорта Антальи в Сиде и въехал в ограждение дороги. В салоне автобуса находились 33 туриста из России. По данным АТОР, в результате ДТП серьезных травм ни у кого из туристов нет", - говорится в сообщении.

В ассоциации уточнили, что один пострадавший обратился за медицинской помощью и был оперативно доставлен в больницу для проведения обследования и необходимых процедур. Остальных туристов уже доставили в их отели.