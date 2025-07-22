Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – это сильное государство, занявшее достойное место в системе международных отношений

Сегодня Азербайджанская Республика - это сильное государство, проводящее полностью независимую внешнюю политику, завоевавшее статус политического и экономического центра региона, занявшее достойное место в системе международных отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании Президента Ильхама Алиева представителям медиа по случаю 150-й годовщины создания азербайджанской национальной печати.

В поздравительном послании также отмечается, что современная динамика развития нашей страны способствовала росту веса азербайджанских медиа в общемировой информационной сети, повысила их конкурентоспособность.

"В предстоящий период для дальнейшего укрепления позиций нашей национальной печати в глобальном информационном пространстве ведущую роль будут играть такие факторы, как повышение медиаграмотности, применение самых передовых коммуникационных технологий, реализация эффективной и гибкой коммуникации, повышение активности на социальных медиаплатформах, цифровизация, применение искусственного интеллекта, борьба с дезинформацией и фейковыми новостями", - подчеркнул Президент Азербайджана в поздравительном послании.