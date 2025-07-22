Серия HUAWEI Pura 80: Новые возможности мобильной фотографии

10 июля компания Huawei представила серию новых флагманских смартфонов HUAWEI Pura 80 с инновационными функциями и передовыми технологиями, которые задают новые стандарты мобильной фотографии.

Культовый дизайн

HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro в цвете Глянцевый красный отличает сияющий дизайн. Эти модели изысканно сверкают под лучами солнца, а модули камеры смартфона HUAWEI Pura 80 Ultra обрамлены сияющими золотистыми кольцами, органично вплетенными в культовый дизайн, символизирующий движение вперед и являющийся визитной карточкой флагмана.

Профессиональная фотосъемка

Революционная камера с ультрареалистичной цветопередачей и 1-дюймовым сенсором смартфона HUAWEI Pura 80 Pro максимально увеличивает объем захватываемого камерой света, передавая все великолепие оттенков и деталей при съемке в условиях тусклого освещения. Ультракамера для реалистичной съемки обеспечивает точную цветопередачу, позволяя снимать яркие и удивительно четкие ночные пейзажи. В HUAWEI Pura 80 Ultra впервые представлены два телеобъектива со сверхбольшим сенсором с поддержкой зума 3,7x и 10x для создания красочных портретов и четких снимков крупным планом с потрясающей перспективой и пространственным эффектом.

Усовершенствованные фильтры и стили HUAWEI XMAGE наряду с инновационными технологиями фотосъемки, самым крупным в отрасли сенсором телеобъектива и передовыми алгоритмами позволяют создавать кристально четкие изображения даже при сильном увеличении и слабом освещении. От интригующих архитектурных нюансов до монументальных образчиков градостроительства - живая атмосфера ночного города передается с непревзойденной точностью. Съемка театральных постановок и концертов с передачей мельчайших деталей происходящего на сцене в ярких красках, поддержка видеосъемки в формате 4K позволяют воссоздать сценическое представление на экране мобильного смартфона во всем его истинном великолепии.

Инновационные возможности искусственного интеллекта

В HUAWEI Pura 80 Pro и HUAWEI Pura 80 Ultra реализована умная кнопка управления, которая предоставляет мгновенный доступ к выбранным пользователем функциям - камере, фонарику, интеллектуальным возможностям камеры. Усовершенствованный алгоритм распознавания отпечатков пальцев повышает безопасность этой технологии, обеспечивая молниеносное выполнение операций. Продвинутая технология шумоподавления во время вызовов на базе искусственного интеллекта выделяет голос говорящего и устраняет окружающий шум у обоих участников разговора, обеспечивая кристально чистый звук и отсутствие помех в любой ситуации.

Непревзойденная мощь и производительность

В HUAWEI Pura 80 Pro и HUAWEI Pura 80 Ultra установлена мощная батарея 5170 мА*ч, которая в сочетании с поддержкой проводной зарядки HUAWEI SuperCharge 100 Вт и беспроводной зарядки HUAWEI SuperCharge 80 Вт обеспечивает заряд надолго. Высокоемкая батарея и быстрая зарядка обеспечивают бесперебойную работу смартфона и избавляют от беспокойства о так не вовремя разрядившемся смартфоне.

Бескомпромиссная прочность

Износостойкое стекло Kunlun Glass 2-го поколения в смартфоне HUAWEI Pura 80 Ultra в 16 раз устойчивее к появлению царапин и в 25 раз - к повреждениям при падении. Такой надежный щит обеспечивает беспрецедентную прочность и износостойкость, защищая смартфон от повреждений даже в самых невероятных ситуациях.

Панель для беспроводной зарядки HUAWEI SuperCharge 80 Вт приобретается отдельно.