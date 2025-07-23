Пашинян собрался в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию с рабочим визитом 24 июля.

Как передает Day.Az, об этом "Интерфаксу" сообщил источник в армянском правительстве.

"В четверг запланирован визит в Россию", - сказал собеседник агентства.

Ожидается, что 24-25 июля Пашинян примет участие в конференции на Алтае, посвященной вопросам экологии и природоохраны. В октябре 2026 года в Армении пройдет конференция по биоразнообразию COP-17.