https://news.day.az/world/1769456.html Пашинян собрался в Россию Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию с рабочим визитом 24 июля. Как передает Day.Az, об этом "Интерфаксу" сообщил источник в армянском правительстве. "В четверг запланирован визит в Россию", - сказал собеседник агентства.
Пашинян собрался в Россию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию с рабочим визитом 24 июля.
Как передает Day.Az, об этом "Интерфаксу" сообщил источник в армянском правительстве.
"В четверг запланирован визит в Россию", - сказал собеседник агентства.
Ожидается, что 24-25 июля Пашинян примет участие в конференции на Алтае, посвященной вопросам экологии и природоохраны. В октябре 2026 года в Армении пройдет конференция по биоразнообразию COP-17.
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