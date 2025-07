Visa ожидает стремительный рост электронной торговли в Азербайджане

В Азербайджане и мире прогнозируется активное расширение сферы онлайн-торговли.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сообщил старший директор Visa, глава департамента стратегических партнерств, финтеха и совместных проектов Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Евгений Лесняк.

"Одним из ключевых факторов, повлиявших на ускоренное развитие этой отрасли, стала пандемия COVID-19. В условиях ограниченного передвижения и самоизоляции возник высокий спрос на удаленные сервисы и онлайн-покупки", - поделился он.

Евгений Лесняк добавил, что в настоящее время глобальный рынок электронной коммерции по некоторым оценкам составляет 6 -7 триллионов долларов США, а ее доля в общем объеме мировой торговли составляет около 20%. По его словам, ежегодный рост этого сегмента достигает 8-9%, и к 2030 году он может вырасти до 9-10 триллионов долларов.

Он также подчеркнул, что в мире уже выделяются лидеры в этой сфере: например, в Великобритании и Китае доля электронной коммерции превышает треть общего оборота розничной торговли. В то же время в регионе Центральной Азии, в том числе в Азербайджане, эти показатели пока отстают от среднемировых, однако потенциал роста остается высоким.

"Из года в год мы наблюдаем стабильный двузначный прирост электронной коммерции в стране. Сформирована благоприятная среда для развития и внедрения новых цифровых платежных сервисов", - пояснил представитель Visa.

Особое внимание Евгений Лесняк уделил роли регулятора в формировании цифровой экономики.

"Центральный банк Азербайджана предпринимает важные шаги для стимулирования этого процесса. Среди них - принятие закона о платежных услугах и платежных системах в 2023 году, запуск регуляторной песочницы, а также реализация трехлетних стратегий развития финансового сектора, включающих в себя и развитие и цифровых платежей. Стратегия на 2021-2023 годы была успешно выполнена, а сейчас реализуется стратегия на 2024-2026. Все эти меры способствуют развитию не только электронной коммерции и цифровых платежей, но и всего финтех-рынка", - заключил он.

Затрагивая тему глобальных трендов в электронной коммерции, представитель Visa отметил, что одним из ключевых направлений сегодня является искусственный интеллект, который позволяет автоматизировать процессы и предлагать персонализированные решения.

"В Азербайджане мы уже видим примеры внедрения этой технологии - от чат-ботов до систем индивидуальных рекомендаций товаров на маркетплейсах. Более того, в мире активно обсуждается внедрение ИИ-агентов. Мы в Visa недавно представили инициативу Visa Intelligent Commerce - инновационный подход к взаимодействию между покупателем и продавцом. "Интеллектуальный" агент может полностью взять на себя рутинную работу - найти нужный товар, сравнить варианты, собрать корзину. Пользователю остается лишь принять окончательное решение о покупке. Сейчас мы активно работаем над масштабированием этой инициативы вместе с нашими партнерами", - рассказал он.

Представитель Visa отметил, что ИИ-технологии дают серьезные преимущества как бизнесу, так и потребителю.

"Пакет решений Visa на базе ИИ для электронной коммерции работает в обе стороны: бизнес получает инструменты оптимизации процессов, а потребитель - помощь в выборе товаров и формировании заказа. Например, когда у пользователя множество акций и предложений, ИИ помогает быстрее собрать корзину, экономя время и улучшая опыт. Кроме того, важно и удобство оплаты. Исследования показывают, что часть пользователей отказываются от покупки на этапе чек-аута, если не нашли привычный для себя вариант оплаты", - рассказал Евгений Лесняк.

По его словам, на фоне растущей популярности омниканальности, когда взаимодействие с клиентом происходит одновременно через сайт, мобильное приложение, офлайн-точку и соцсети, необходимо выстраивать согласованные процессы "за кулисами", и искусственный интеллект сыграет тут ключевую роль.

"Главное - обеспечить, чтобы клиент получил удовлетворительный опыт, независимо от канала. В этом случае ИИ может работать как пассивный агент, реагирующий на запрос, или как активный помощник, который сам предлагает нужные решения, исходя из истории покупок, геолокации и других факторов", - пояснил Евгений Лесняк.

Кроме того, он подчеркнул, что ИИ способен трансформировать работу компаний на всех уровнях.

"Уже сейчас более половины маркетинговых директоров в США используют ИИ-инструменты для создания контента. И это только начало: "умные" технологии находят применение в самых разных сферах - от создания текстов и изображений до дополненной реальности, которая позволяет посмотреть, как товар будет выглядеть в реальной среде", - сказал Евгений Лесняк.

Представитель Visa также отметил, что сочетание искусственного интеллекта с технологиями дополненной и виртуальной реальности открывает новые горизонты для бизнеса.

"Главное - не бояться пробовать и экспериментировать", - посоветовал Евгений Лесняк.

Далее он упомянул другой устойчивый тренд - мобильную коммерцию. По его словам, в Азербайджане все больше пользователей совершают онлайн-покупки через мобильные приложения, а не через традиционные веб-интерфейсы.

"Отвечая на высокий спрос, локальные игроки активно адаптируют свои сервисы под мобильные платформы, чтобы быть ближе к клиенту", - рассказал представитель Visa.

Еще один глобальный тренд, который выделил Евгений Лесняк, -direct-to-consumer (D2C) при которой производитель напрямую взаимодействует с конечным потребителем, минуя посредников. Это способствует развитию социальной коммерции - формата, где покупка совершается через платформы вроде TikTok, Instagram или Facebook.

"Значительная часть азербайджанского бизнеса уже активно использует эти каналы. Однако здесь важно обратить внимание на правильные методы оплаты. Зачастую оплата производится обычным переводом средств, что создает неудобства. Visa совместно с партнерами готова предоставить решения, которые позволят малому и среднему бизнесу принимать оплату максимально удобно и бесшовно", - отметил он.

Евгений Лесняк перечислил технологии Visa, которые упрощают процесс оплаты. Среди них - Visa Click to Pay, позволяющая хранить данные карты в безопасном хранилище в зашифрованном виде и платить в один клик на любых торговых платформах, где есть иконка сервиса. Особенно эффективно Click to Pay работает в связке с технологией Visa Payment Passkey, благодаря которой платеж можно подтвердить сканированием биометрических данных пользователя. Он также упомянул решение Tap to Phone, которое превращает смартфон продавца в полноценный терминал для бесконтактных платежей без необходимости в дополнительном оборудовании.

Кроме того, представитель Visa выделил платформу Cybersource, которая дает возможность быстро и с минимальными техническими затратами развернуть электронный эквайринг, при этом обеспечивая доступ к полному спектру современных платежных сервисов.

Среди значимых мировых трендов, которые затронут и Азербайджан, Евгений Лесняк отметил и бурный рост B2B-коммерции и соответствующих платформ. Также важной тенденцией, по его словам, является "быстрая коммерция" - модель, в которой скорость получения товара становится критически важной.

"Часто именно долгое ожидание становится барьером для покупателя. Не желая ждать несколько дней, потребители предпочитают просто дойти до магазина и купить нужное сразу. Именно поэтому быстрорастущие сервисы экспресс-доставки и логистические технологии, в том числе основанные на технологиях искусственного интеллекта, становятся все более востребованными, а в ряде стран уже тестируется доставка дронами", - объяснил он.

Представитель Visa подчеркнул, что логистика остается одним из сдерживающих факторов для развития электронной коммерции и в Азербайджане, поскольку доставка товаров в регионы может занимать продолжительное время. В этом контексте он упомянул государственный проект "Онлайн-Азербайджан", цель которого - обеспечение доступа к интернету даже в самых удаленных уголках страны.

"Интернет-инфраструктура - основа для цифровой экономики и онлайн-сервисов. Насколько мне известно, программа успешно реализуется, и уже в ближайшее время мы увидим ее реальные результаты, которые приведут к росту электронной коммерции в Азербайджане", - заключил Евгений Лесняк.