Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли исторического максимума

Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 9,4 процента и достигли исторического максимума - 77,7 миллиарда долларов США.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

Он отметил, что валютные резервы ЦБА сформированы на уровне 11,2 миллиарда долларов США.