https://news.day.az/economy/1769534.html Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли исторического максимума Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 9,4 процента и достигли исторического максимума - 77,7 миллиарда долларов США. Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.
Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли исторического максимума
Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 9,4 процента и достигли исторического максимума - 77,7 миллиарда долларов США.
Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.
Он отметил, что валютные резервы ЦБА сформированы на уровне 11,2 миллиарда долларов США.
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