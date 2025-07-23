Президент Ильхам Алиев посылал очень четкие месседжи на Шушинском медиафоруме

Очень символично, что в этом году Шушинский глобальный медиафорум стартовал именно в Ханкенди. Очень важно и символично также то, что форум прошел на том месте, где когда-то заседал сепаратистский "парламент". Теперь здесь великолепный Конгресс-центр, где проводятся международные встречи. На третий Шушинский медиафорум приехали 140 гостей из 52 стран! Особенно впечатляющей была встреча с участниками Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный литовский военный журналист, участник Первой карабахской войны Ричардас Лапайтис.

Лапайтис отметил, что трехчасовое общение участников с главой Азербайджана произвело на него большое впечатление.

"Мне очень понравилось, что Ильхам Алиев был таким открытым и искренним. Он посылал очень четкие меcседжи. Один из месcеджей касался Украины. Президент дал украинцам совет никогда не мириться с оккупацией. Этой же линии следовал сам Азербайджан, он не смирился с оккупацией 20 процентов своих территорий, несмотря ни на что. Почти тридцать лет длились мирные переговоры, которые никуда не вели. Каждая из стран Минской группы имела свои интересы, а международное право их мало интересовало. И все-таки, хотя многие поддерживали Армению, даже им приходилось признать, что Карабах является международно признанной территорией Азербайджана. Руководство Азербайджана приняло решение об освобождении захваченных земель. И это было очень непростое решение. Я бы сравнил это с ситуацией, когда у вас имеется всего один выстрел и все зависит от того, попадете вы в цель или нет", - сказал литовский журналист.

Наш собеседник подчеркнул, что всегда рад вернуться в Шушу. И особенно значимо для него то, что в ходе Медиафоруму ему удалось побывать также в Ходжалы и Агдаме.

"В Ходжалы были совершены военные преступления. Я испытывал очень тяжелые чувства, нахлынули воспоминания. Я понимал и помнил, на какой земле нахожусь, я прошел по ней в Первую карабахскую войну, видел последствия ходжалинской резни. Сотни были убиты, сотни оказались в фильтрационных концлагерях в Аскеране и Ханкенди. И невозможно сказать, чья участь была тяжелее - тех, кто погиб, или тех, кто оказался в плену.

На форуме много говорилось о честности журналистов. Особенно это касается западных СМИ, которые очень часто были несправедливы к Азербайджану, публикуя ложь о вашей стране. О пропаганде в российских СМИ я вообще молчу.

На форуме говорилось о дезинформации, которая распространялась и в первую, и во вторую карабахские войны. Я хорошо помню первую войну и то, что писалось и говорилось о карабахском конфликте. Мало кто решался тогда говорить правду и указывать на истинного виновника разразившегося между двумя народами конфликта", - сказал Лапайтис.

Литовский военный журналист заявил, что очень рад, что ему довелось принять участие в очередном Шушинском глобальном медиафоруме и снова почувствовать себя частицей Азербайджана.

"Я выражаю благодарность Президенту за внимание к памяти героического парня Натика Гасымова и за присуждение ему посмертно звания Национального Героя Азербайджана.

Очень благодарен помощнику Президента Хикмету Гаджиеву, который представил в Ходжалы меня и Резу Дегати как единственных на встрече военных журналистов, которые волею судьбы стали свидетелями ходжалинского геноцида. Должен признать, что мне было очень приятно узнать, что меня не забыли. В Азербайджане меня помнят на самом высоком уровне, о чем мне дал понять Помощник Президента. Значит, все было не напрасно", - сказал Лапайтис.

Шуша, по его словам, стала еще прекраснее. Он побывал на Джыдыр-дюзю и, по признанию литовского гостя, сердце его наполнилось счастьем. Шуша - это особенная земля, с особой энергетикой.

"Она особенно близка и дорога мне, и я с огромной радостью вижу, как меняется этот город, становясь после освобождения все краше и краше", - резюмировал Ричардас Лапайтис.

Лейла Таривердиева