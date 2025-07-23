https://news.day.az/tourism/1769509.html Группу из шести туристов унесло в водопад в США Спасатели пять дней ищут членов туристической группы, которых унесло в водопад в США. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал The Fox News. Об инциденте стало известно в субботу, 19 июля. Очевидцы доложили службе экстренного реагирования о туристах, которые упали с четырехметрового водопада на реке Дешут.
Группу из шести туристов унесло в водопад в США
Спасатели пять дней ищут членов туристической группы, которых унесло в водопад в США.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал The Fox News.
Об инциденте стало известно в субботу, 19 июля. Очевидцы доложили службе экстренного реагирования о туристах, которые упали с четырехметрового водопада на реке Дешут.
Предположительно шесть человек сплавлялись по речному течению к западу от города Бенд, штат Орегон. В этом месте вдоль водоема установлены таблички, предупреждающие об обрыве. Прибывшие на место происшествия службы вытащили из воды троих человек, которых доставили в местную больницу. Четвертую женщину не смогли реанимировать.
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