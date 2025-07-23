Группу из шести туристов унесло в водопад в США

Спасатели пять дней ищут членов туристической группы, которых унесло в водопад в США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал The Fox News.

Об инциденте стало известно в субботу, 19 июля. Очевидцы доложили службе экстренного реагирования о туристах, которые упали с четырехметрового водопада на реке Дешут.

Предположительно шесть человек сплавлялись по речному течению к западу от города Бенд, штат Орегон. В этом месте вдоль водоема установлены таблички, предупреждающие об обрыве. Прибывшие на место происшествия службы вытащили из воды троих человек, которых доставили в местную больницу. Четвертую женщину не смогли реанимировать.