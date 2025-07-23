ЦБА принял решение об учетной ставке
Согласно решению правления Центрального банка Азербайджанской Республики, все параметры процентного коридора были снижены на 0,25 процентного пункта.
Как передает Day.Az, таким образом, учетная ставка установлена на уровне 7%, нижняя граница процентного коридора снижена до 6%, а верхняя граница - до 8%.
"Решение о снижении всех параметров процентного коридора на 0,25 процентного пункта было принято с учётом соответствия фактической инфляции прогнозной траектории и её сопоставления с целевым диапазоном (4±2%), а также исходя из последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, сохраняющейся стабильности на валютном рынке и трансмиссионного механизма монетарной политики", - говорится в информации ЦБА.
Как сообщили в Центральном банке, годовая инфляция движется в рамках прогнозной траектории. В июне 2025 года 12-месячная инфляция составила 6%. При этом годовой рост цен на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия составил 7%, на платные услуги - 7,2%, на непродовольственные товары - 2,8%. Базовая годовая инфляция за этот период составила 4,8%.
"Несмотря на сохраняющиеся в последние месяцы внешние неопределённости, их влияние на рост инфляции оказалось незначительным. По данным Международного валютного фонда, в июне 2025 года индекс цен на сырьевые товары снизился в годовом выражении на 0,6%, в том числе индекс цен на продукты питания - на 4,2%.
С начала текущего года предложение на валютном рынке в целом превышало спрос как в наличном, так и в безналичном сегментах. Продолжающееся снижение уровня долларизации вкладов физических лиц-резидентов свидетельствует об оптимистичных ожиданиях относительно курса национальной валюты. Фундаментальные показатели внешнего сектора, лежащие в основе равновесия на валютном рынке, остаются благоприятными. По данным Государственного таможенного комитета, за первые шесть месяцев 2025 года в внешнеторговом балансе зафиксировано положительное сальдо в размере 1,4 млрд долларов США", - отметили в Центробанке.
Центральный банк сохраняет неизменным прогноз профицита по счёту текущих операций платёжного баланса по итогам 2025 и 2026 годов.
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