В 20 частях Баку временно не будет газа

23 июля с 10:00 в некоторых районах Баку будет приостановлена подача природного газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу производственного объединения "Азеригаз" при SOCAR, отключение связано с запланированными ремонтными работами.

На линии в посёлке Ени Рамана (Сабунчинский район) будет производиться замена газового регулятора, а также обновление подземного вентиля среднего давления на пересечении улиц Гейдара Алиева и Джалиля Мамедгулузаде в Насиминском районе.

В связи с этим временные перебои затронут следующие территории: Рамана, Ени Рамана, часть посёлка Сабунчу, улицы Э.Магеррамова, Д.Буньядзаде, Депутатская, Ени Заман, З.Тагиева, часть Маштаги (включая каменоломню), улицы Дж.Джаббарлы, А.Хагвердиева, В.Велиева, Г.Зардаби и 9-я промысловая в районе II участка Рамана (жилой массив для вынужденных переселенцев). Также без газа останутся улицы Г.Алиева, Дж.Мамедгулузаде, А.Алиева, С.Рахмана, Дж.Салимова и А.Саламзаде в Насиминском районе.

Газоснабжение будет восстановлено сразу по завершении ремонтных мероприятий.