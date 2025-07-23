Названа роковая ошибка Байдена

Экс-президент США Джо Байден должен был сняться с выборов еще после вывода войск из Афганистана, а не дожидаться июньских дебатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News, со ссылкой на заявление бывшего представителя Минюста США Энтони Коули.

"У вас может быть лучшее послание в мире, лучшая политическая повестка дня в мире, но в конечном счете, если у вас нет доверенного посланника, человека, которого избиратели считают способным довести дело до конца, человека с выносливостью, вы проиграете", - сказал бывший чиновник.

По его словам, именно это и произошло в 2024 году. Также Коули добавил, что хотя Байдену на момент дебатов был 81 год и он недавно вернулся из Европы, проблема было не в усталости.