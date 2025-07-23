Создателю несуществующего смартфона грозит до 20 лет тюрьмы

Бывший генеральный директор Escobar Inc. Олоф Густафссон оказался в центре уголовного расследования в США. Его признали виновным в организации мошеннической схемы, в рамках которой компания якобы продавала смартфоны Escobar Fold 1, Fold 2 и другие продукты под брендом Escobar, фактически не существовавшие в массовом производстве.

Как передает Day.Az, об этом сообщает PCMag.

Согласно материалам дела, Густафссон преднамеренно вводил в заблуждение потребителей, предлагая им фейковые товары, включая "золотые" смартфоны Escobar Phone Gold 11 Pro и криптовалюту Escobar Cash. Вместо оплаченных товаров покупатели получали книги, сертификаты или рекламную продукцию, не имеющую реальной стоимости. Как установило следствие, продажи носили исключительно фиктивный характер и носили признаки мошенничества.

Для создания иллюзии легальности бизнеса и наличия продукции Густафссон раздавал блогерам единичные устройства, тем самым обеспечивая медийный охват и стимулируя спрос. Так, складной смартфон Escobar Fold 2 в действительности оказался Samsung Galaxy Fold, завернутым в "золотую" фольгу. Густафссон потратил на рекламу фейковых гаджетов боле $307 тыс. для создания ажиотажа.

Обвинения включают мошенничество с наказанием до 20 лет лишения свободы и отмывание денежных средств (до 10 лет). Суд назначил вынесение приговора на 5 декабря. Кроме тюремного срока, Густафссон также обязан выплатить $1,3 млн компенсации пострадавшим.