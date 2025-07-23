На валютном рынке Азербайджана предложение превысило спрос

В течение прошедшего периода текущего года предложение на валютном рынке Азербайджана, включая наличный и безналичный сегменты, превысило спрос.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), продолжающееся снижение уровня долларизации вкладов физических лиц-резидентов свидетельствует об оптимистичных ожиданиях в отношении курса национальной валюты.

В ЦБА отметили, что фундаментальные показатели внешнего сектора, лежащие в основе равновесия на валютном рынке, остаются благоприятными. По данным Государственного таможенного комитета, за первые шесть месяцев 2025 года во внешнеторговом балансе страны зафиксировано положительное сальдо в размере 1,4 млрд долларов США.

Прогноз ЦБА по профициту счёта текущих операций платёжного баланса по итогам 2025 и 2026 годов остаётся без изменений.

Напомним, что решением Правления Центробанка все параметры процентного коридора были снижены на 0,25 процентного пункта: учетная ставка установлена на уровне 7%, нижняя граница процентного коридора - 6%, верхняя граница - 8%.

Это решение было принято с учётом соответствия фактической инфляции прогнозной траектории и её сопоставления с целевым диапазоном (4±2%), последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, продолжающейся стабильности на валютном рынке, а также с учётом трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.