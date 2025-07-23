Одна из европейских стран удваивает закупки нефти из Азербайджана

В январе-июне 2025 года из Азербайджана в Румынию было экспортировано 686 тысяч тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 378 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объём экспорта в натуральном выражении увеличился в 2 раза (на 341,5 тыс. тонн), а в стоимостном - в 1,8 раза (на 165,8 млн долларов). Благодаря этому Румыния заняла 4-е место среди стран-импортёров азербайджанской нефти за отчетный период.

В целом, за первые шесть месяцев 2025 года Азербайджан экспортировал в 18 стран 12 миллионов тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов на сумму 6,4 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 8,5% больше по объёму, но на 8,6% (или 602,8 млн долларов) меньше по стоимости.