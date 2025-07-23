Выросли инвестиции из Азербайджана в Польшу

В первом квартале 2025 года объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в Польшу составил 938 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года инвестиции выросли на 520 тысяч долларов, или в 2,2 раза (в январе-марте 2024 года объём составлял 418 тысяч долларов). Инвестиции в Польшу за этот период составили 0,3% от общего объёма зарубежных инвестиций Азербайджана.

Отмечается, что общий объём прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана за первый квартал 2025 года превысил 1,518 миллиарда долларов, что на 0,7% (10,456 миллиона долларов) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные страны, за этот период составил 315,116 миллиона долларов, что на 4,6% (15,335 миллиона долларов) меньше результата первого квартала 2024 года.