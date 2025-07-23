https://news.day.az/incident/1769594.html Подросток умер от солнечного удара на сумгаитском пляже В Сумгайыте на пляже произошел трагический случай. Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, 21 июля около 16:00 на пляже, расположенном на территории города, ухудшилось состояние 14-летнего жителя Абшеронского района Азера Меджидова (2011 года рождения). Подростка доставили в больницу, однако вскоре он скончался.
Подросток умер от солнечного удара на сумгаитском пляже
В Сумгайыте на пляже произошел трагический случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, 21 июля около 16:00 на пляже, расположенном на территории города, ухудшилось состояние 14-летнего жителя Абшеронского района Азера Меджидова (2011 года рождения).
Подростка доставили в больницу, однако вскоре он скончался.
Отмечается, что Азер, страдавший от талассемии, почувствовал себя плохо после солнечного удара на пляже.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре