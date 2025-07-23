Подросток умер от солнечного удара на сумгаитском пляже

В Сумгайыте на пляже произошел трагический случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, 21 июля около 16:00 на пляже, расположенном на территории города, ухудшилось состояние 14-летнего жителя Абшеронского района Азера Меджидова (2011 года рождения).

Подростка доставили в больницу, однако вскоре он скончался.

Отмечается, что Азер, страдавший от талассемии, почувствовал себя плохо после солнечного удара на пляже.

По факту проводится расследование.