В Баку пройдет еще одна встреча по Сирии

Очередной этап международных переговоров по урегулированию ситуации в Сирии пройдёт в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, в ближайшее время в Азербайджан прибудет израильская делегация для финализации договорённостей с представителями сирийской стороны. В центре обсуждения - комплекс вопросов, касающихся безопасности и политического урегулирования.

Газета "Аль-Арабия" отмечает, что возобновлены каналы диалога между Израилем и Сирией при содействии США и поддержке Турции. В рамках этих контактов стороны рассматривают механизмы взаимодействия в отношении курдских, друзских и алавитских общин, а также возможность достижения взаимопонимания по широкому кругу региональных вопросов, включая участие Израиля.

Источники утверждают, что визит израильской делегации в Баку направлен на окончательное согласование позиции по сирийскому региону Эс-Сувейда. Несмотря на продолжающийся диалог, Израиль пока не заявлял о готовности прекратить удары по территории Сирии, настаивая на формировании масштабной буферной зоны безопасности вдоль линии прекращения огня, установленной в 1974 году. По имеющейся информации, такая зона должна охватывать расстояние до 80 километров при глубине от 500 метров до 10 километров.

Напомним, что 21 июля помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев подтвердил, что в Баку состоялись переговоры между представителями Израиля и Сирии. Об этом он заявил изданию Jewish News Syndicate.

"Теперь я могу подтвердить, что мы провели переговоры между Израилем и Сирией, - сказал он JNS. Мы готовы стать мостом между Израилем и мусульманскими государствами. У нас хорошие отношения со всеми странами региона".

Ранее СМИ сообщали, что 24 июля ожидается закрытая встреча высокопоставленных представителей США, Израиля и Сирии, посвящённая стабилизации обстановки на юге Сирии. Официальное место проведения пока не разглашается, однако ранее аналогичные контакты между советником премьер-министра Израиля по нацбезопасности Цахи Ханегби и главой сирийского внешнеполитического ведомства Асаадом аш-Шибани уже проходили в столице Азербайджана.