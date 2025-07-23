Определились соперники "Нефтчи" и "Абшерон Лайонс" в Кубке Европы

Определился соперники баскетбольных команд "Нефтчи" и "Абшерон Лайонс" в Кубке Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это стало известно в ходе жеребьевки регулярного сезона, прошедшей в столице Германии Мюнхене.

Согласно результатам жеребьевки, представитель Абшерона в первом квалификационном раунде встретится с кипрским клубом "Анортосис".

Победитель противостояния продолжит выступление в группе H с командами "Касадемонт" (Сарагоса, Испания), "Фалько" (Венгрия) и "Баккен Беарз" (Дания).

"Нефтчи" попал в группу I. Его соперники - "Калев/Крамо" (Эстония), "Бурсаспор" (Турция) и "Трефль" (Польша).

Отметим, что "Абшерон Лайонс" в сезоне 2024/2025 занял четвертое место в Азербайджанской баскетбольной лиге.