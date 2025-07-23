В Екатеринбурге задержан еще один азербайджанский предприниматель

В Екатеринбурге задержан предприниматель азербайджанского происхождения Эльвин Шукюров.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в своём Telegram-канале член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев.

Утверждается, что Шукюров подозревается в "участии в нелегальном производстве спиртных напитков". Речь идёт якобы о подпольном предприятии, занимавшемся изготовлением и розливом фальсифицированного алкоголя на территории Первоуральска.

Сотрудники Главного управления МВД по Свердловской области при поддержке бойцов Росгвардии "провели операцию и остановили деятельность этого объекта". В результате следственных действий было принято решение о заключении Шукюрова под стражу.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 6 статьи 171.1 УК РФ. Он обвиняется в производстве, хранении и транспортировке немаркированной алкогольной продукции, совершённых группой лиц по предварительному сговору в особо крупном объёме.