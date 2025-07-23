В Баку состоялся судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в шпионаже в пользу Франции

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в шпионаже в пользу Франции Мартина Райана и обвиняемого в государственной измене Азада Мамедли, в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова в Бакинском суде по тяжким преступлениям выступил обвиняемый Мартин Райан.

Он заявил, что при переводе его показаний некоторые термины были выражены неясно: "Я хотел бы уточнить некоторые моменты. Выражения "секретное сотрудничество", "секретные встречи" при переводе на французский язык были поняты как "тайные встречи", однако я не проводил с ними никаких тайных встреч. Разговоры с предполагаемыми агентами я вёл на глазах у многих людей, в открытых местах. Об этом знали все, в том числе Азад Мамедли".

Затем были зачитаны показания М.Райана.

Процесс продолжится 8 сентября.

Напомним, обвиняемые были арестованы 4 декабря 2023 года.

Генеральному директору ООО "Меркорама" Мартину Райану предъявлено обвинение по ст. 276 УК АР (шпионаж). Согласно материалам обвинения, М.Райан использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками французского DGSE (Главного управления внешней безопасности), которые впоследствии были выдворены из Азербайджана как "персоны нон-грата".

По этому уголовному делу проходит также гражданин Азербайджана Азад Мамедли, который обвиняется по ст. 274 УК АР (государственная измена).