https://news.day.az/world/1769644.html Пашинян выступил с предложением сменить Гарегина II Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением заменить Гарегина II. Как сообщает Day.Az, об этом он написал в Telegram. Пашинян предложил принять упрощенный устав армянской церкви для замены католикоса и избрания нового.
Пашинян выступил с предложением сменить Гарегина II
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением заменить Гарегина II.
Как сообщает Day.Az, об этом он написал в Telegram.
Пашинян предложил принять упрощенный устав армянской церкви для замены католикоса и избрания нового.
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