Пашинян выступил с предложением сменить Гарегина II

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением заменить Гарегина II.

Как сообщает Day.Az, об этом он написал в Telegram.

Пашинян предложил принять упрощенный устав армянской церкви для замены католикоса и избрания нового.