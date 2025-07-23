https://news.day.az/society/1769680.html

В Баку построят новый автобусный парк - проект на 13 миллионов

В Баку начинается строительство нового автобусного парка. Как сообщает Day.Az, новый автобусный парк будет построен в поселке Бузовна Хазарского района, в местности под названием Албалыг. Компания с ограниченной ответственностью "BakuBus" завершила подготовительные работы, связанные с реализацией проекта.