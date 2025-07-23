https://news.day.az/society/1769680.html В Баку построят новый автобусный парк - проект на 13 миллионов В Баку начинается строительство нового автобусного парка. Как сообщает Day.Az, новый автобусный парк будет построен в поселке Бузовна Хазарского района, в местности под названием Албалыг. Компания с ограниченной ответственностью "BakuBus" завершила подготовительные работы, связанные с реализацией проекта.
В Баку построят новый автобусный парк - проект на 13 миллионов
В Баку начинается строительство нового автобусного парка.
Как сообщает Day.Az, новый автобусный парк будет построен в поселке Бузовна Хазарского района, в местности под названием Албалыг.
Компания с ограниченной ответственностью "BakuBus" завершила подготовительные работы, связанные с реализацией проекта.
Исполнение строительных работ поручено компании "Bakıyaşayıştikinti", с которой уже подписан соответствующий договор.
Согласно контракту, подрядчику будет выплачено 12 922 360 манатов.
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