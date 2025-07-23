В Баку построят новый автобусный парк

В Баку начинается строительство нового автобусного парка.

Как сообщает Day.Az, новый автобусный парк будет построен в поселке Бузовна Хазарского района, в местности под названием Албалыг.

Компания с ограниченной ответственностью "BakuBus" завершила подготовительные работы, связанные с реализацией проекта.

Исполнение строительных работ поручено компании "Bakıyaşayıştikinti", с которой уже подписан соответствующий договор.

Согласно контракту, подрядчику будет выплачено 12 922 360 манатов.