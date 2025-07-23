Эсминец США вплотную подошел к водам Ирана

Эсминец Соединенных Штатов DDG Fitzgerald вплотную подошел к Оманскому заливу, который подконтролен Ирану. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным вещателя, корабль подошел к водам утром 23 июля, после чего иранская армия подняла в воздух вертолет и попросила американцев сменить курс. Экипаж эсминца дважды пригрозил сбить воздушное судно. В ответ Иран привел в действие систему ПВО и повторил требование поменять маршрут. В этот раз корабль подчинился.