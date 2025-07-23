https://news.day.az/world/1769632.html Эсминец США вплотную подошел к водам Ирана Эсминец Соединенных Штатов DDG Fitzgerald вплотную подошел к Оманскому заливу, который подконтролен Ирану. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным вещателя, корабль подошел к водам утром 23 июля, после чего иранская армия подняла в воздух вертолет и попросила американцев сменить курс.
Эсминец США вплотную подошел к водам Ирана
Эсминец Соединенных Штатов DDG Fitzgerald вплотную подошел к Оманскому заливу, который подконтролен Ирану. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным вещателя, корабль подошел к водам утром 23 июля, после чего иранская армия подняла в воздух вертолет и попросила американцев сменить курс. Экипаж эсминца дважды пригрозил сбить воздушное судно. В ответ Иран привел в действие систему ПВО и повторил требование поменять маршрут. В этот раз корабль подчинился.
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