https://news.day.az/sport/1769624.html Азербайджанские гребцы отправились на чемпионат мира в Португалию С 23 по 27 июля в Монтемор-у-Велью (Португалия) пройдет юношеский и молодежный чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Азербайджан на соревнованиях представят три спортсмена: одна женщина и двое мужчин. Татьяна Смиловенко поборется за медаль в гребле на каноэ.
Азербайджанские гребцы отправились на чемпионат мира в Португалию
С 23 по 27 июля в Монтемор-у-Велью (Португалия) пройдет юношеский и молодежный чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Азербайджан на соревнованиях представят три спортсмена: одна женщина и двое мужчин.
Татьяна Смиловенко поборется за медаль в гребле на каноэ. В гребле на байдарках Азербайджан на чемпионате мира представят Амиль Рамазанов и Алимурад Гаджизаде.
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