Азербайджанские гребцы отправились на чемпионат мира в Португалию

С 23 по 27 июля в Монтемор-у-Велью (Португалия) пройдет юношеский и молодежный чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Азербайджан на соревнованиях представят три спортсмена: одна женщина и двое мужчин.

Татьяна Смиловенко поборется за медаль в гребле на каноэ. В гребле на байдарках Азербайджан на чемпионате мира представят Амиль Рамазанов и Алимурад Гаджизаде.