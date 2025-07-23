Продажные политики в США пытаются саботировать курс Трампа

Автор: Ибрагим Алиев

Если бы был чемпионат мира по самосаботажу, некоторые американские сенаторы и конгрессмены, наверное, заняли бы там первое место. Такой уж они создали себе имидж за последние годы. Не зря новая американская власть говорит о том, что надо "вычистить болото". Не зря был закрыт USAID, который тратил деньги налогоплательщиков на абсурдные вещи (трансопера в Гватемале, как пример). Не зря был создан DOGE.

Американская политика показала, что в ней есть много мусорных элементов. Менендес, Шифф, Пелоси, Паллоне. Все это демократы. Первый сел, на второго как бык на красную тряпку смотрит Трамп, третья очумелая коррумпированная старушка, четвертый в последнее время заглох. Все эти лица постоянно идут против интересов США в пользу третьих стран или лиц и с ними нужно разобраться.

И теперь на этой сцене антиамериканских шагов засветились еще двое - сенатор Джош Хоулин и конгрессмен Райли Мур. Первый - демократ, как неудивительно. Второй - республиканец, что странно, учитывая максимально проамериканскую политику нынешней администрации США.

Что сделали эти двое отличающихся "умом" и "сообразительностью"? Они внесли на рассмотрение Сената и Палаты представителей беспочвенные резолюции, осуждающие, внимание, "преследование христиан, включая этническую чистку, совершенную Азербайджаном против армян в Нагорном Карабахе".

В этой очередной бумажке, успехом которой лишь будет отправиться на смытие в туалет, также указывается на "уничтожение местного армянского культурного наследия".

Что ж, давайте разложим всё по полочкам.

Во-первых, с демократом все понятно. У него ума только на это и хватает - провоцировать, заниматься саботажем, вставлять палки в колеса трамповской власти под прикрытием демократии. Что действительно вызывает недоумение - так это поведение Райли Мура. Казалось бы, человек из трампистского лагеря: борец с ESG, критик Байдена, сторонник энергетического суверенитета и национальных интересов, выступающий на консервативных форумах с лозунгами "Америка прежде всего". Но при этом он вдруг бросается защищать фальшивый нарратив армянской пропаганды, тиражируя выдумки об "этнической чистке" и "уничтожении христиан". Вместо того чтобы заниматься реальными проблемами своей страны - экономикой, безопасностью, границей, - он тратит время и мандат избирателя на то, чтобы вписываться за лоббистов чужих интересов, которые к США не имеют никакого отношения.

Но ничего, думаем, Трамп разберется с этим сам, учитывая заявления о "болоте".

Во-вторых, Азербайджан не уничтожал никакое культурное наследие. Тем более армянское. Которого нет. Наоборот, наша страна сохраняет и документирует. После возвращения контроля над Карабахом азербайджанские власти начали инвентаризацию религиозных и исторических объектов. Многие из них были взяты под охрану Министерством культуры. Более того, официально заявлено, что объекты, относящиеся к христианской албанской архитектуре, подлежат реставрации, несмотря на десятилетия арменизации и фальсификаций их происхождения.

В-третьих, давайте вспомним, в каком состоянии азербайджанская сторона вернула свои земли. Разрушенные города - Агдам, Физули, Джебраил - стали символами варварской оккупации. Мечети, превращённые в свинарники, кладбища, разрытые бульдозерами, и уничтоженные памятники исламской архитектуры не были "побочными потерями войны". Это было целенаправленное культурное выжигание, о котором в США предпочитают молчать. Почему-то резолюций о разрушении азербайджанского наследия в Конгрессе никто не предлагает. И понятно почему - чертей в болоте много.

Что касается обвинений в "преследовании христиан" - это откровенный фейк ньюс. Азербайджан - светское государство, где христиане, евреи, мусульмане и представители других конфессий живут мирно и свободно. Армяне, в том числе. Кто мешает им жить? Никто.

Что касается "этнической чистки", то никакая это не этническая чистка. Она была в первую войну. Была совершена против мирных азербайджанцев, которых убивали, пытали, калечили и выгоняли. Ходжалинский геноцид тому горькое свидетельство. Что было после второй войны? Армянам было предложено остаться. Одно лишь было условие - принять гражданство. Как они ответили на это? Собрали вещи и спокойно уехали. ВС Азербайджана проводили их взглядом. Без единого выстрела. Потому что Азербайджан не воевал с мирным населением. Он отомстил на поле боя. И мы ограничивали армянам выбор. Они его сделали сами. Можно ли называть это этнической чисткой при том, что было предложение о сосуществовании? Абсолютно нет.

Так что все эти ложные, абсурдные и фейковые обвинения не имеют никакой почвы, тем более юридической. Эта очередная бессмысленная резолюция - пустой политический жест, рассчитанный на армянское лобби, на АНКА, которая из кожи вон лезет, чтобы восстановить утраченные позиции после ухода Байдена.

Внешняя политика США уже не строится на мифах и эмоциях, особенно когда эти эмоции идут вразрез с интересами самих Соединённых Штатов.

Джош Хоулин и Райли Мур, несмотря на партийные различия, сходятся в стремлении влезать в дела, к которым у них нет ни отношения, ни понимания. Их резолюции - это пустая декларативность, политическое позёрство в угоду лоббистам. Сколько бы подобных бумажек они ни клепали, это не принесёт им реальных результатов. Всё, что они делают, обречено остаться пылью в архивах Конгресса. США не имеют права, да и не будут вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, как и Азербайджан не вмешивается в дела США. Эти болтуны и провокаторы просто позор американской политики и пример безответственности. Трамп, рано или поздно, их всех вычистит.