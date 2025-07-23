США заключили с Японией сделку на продажу товаров и оружия

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Япония в рамках торговой сделки согласилась приобрести американские товары и военную технику на миллиарды долларов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они (руководство Японии. - "Газета.Ru") также согласились купить товаров и военной техники на миллиарды долларов и передать нам 90% от 550 млрд долларов, и даже больше", - написал он.

По словам американского лидера, Токио, в свою очередь, впервые впустила американские компании на свой рынок автомобилей, сельхозпродукции и риса.