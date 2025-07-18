Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству табачных изделий в Агдамском промышленном парке

18 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдамском промышленном парке предприятия по производству табачных изделий ООО Tabaterra.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства об Агдамском промышленном парке.

В соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева от 28 мая 2021 года, в Агдамском районе на территории площадью 190 гектаров создан Агдамский промышленный парк под управлением Агентства развития экономических зон. Целью создания парка является возрождение освобожденных от оккупации территорий, развитие промышленного потенциала Карабаха, оказание поддержки предпринимательству, повышение занятости населения в производственной сфере. Приоритетными направлениями деятельности промышленного парка являются выпуск стройматериалов, плодоовощных консервов, налаживание производства и переработки мяса, молока, кормов, удобрений, расфасовки сельскохозяйственной продукции, создание сервисных участков, организация холодильных камер.

Государство создало благоприятную инвестиционную среду для развития предпринимательской деятельности в Агдамском промышленном парке, благодаря чему он является вторым среди действующих в нашей стране промышленных зон по количеству резидентов после Сумгайытского химического промышленного парка. 30 субъектам предпринимательства с общим объемом инвестиций более 270 млн манатов в парке предоставлен статус резидента, а 4 предпринимателям - нерезидента. Инвесторы уже вложили в промышленный парк более 121 млн манатов, создано свыше 650 постоянных рабочих мест. Большинство обеспеченных работой - жители Агдама и прилегающих районов. Более 70 процентов территории Агдамского промышленного парка уже передано в распоряжение предпринимателей. С открытием предприятия по производству табачных изделий ООО Tabaterra количество действующих в парке предприятий достигло десяти.

В настоящее время в стране действуют 9 промышленных парков: Сумгайытский химический, Гарадагский, Пираллахинский, Нахчыванский, Гаджигабульский, Мингячевирский, Балаханский, Агдамский, а также расположенная в Джебраильском районе "Экономическая зона Аразская долина". Кроме того, создано 4 промышленных квартала - в Масаллы, Нефтчале, Сабирабаде и Шаруре.

Затем директор ООО Tabaterra Эльман Джаваншир предоставил главе государства информацию о предприятии.

Было сообщено, что в Агдамском промышленном парке на территории площадью 5,5 гектара создано предприятие по производству табачных изделий ООО Tabaterra. В проект инвестировано 58 млн манатов. Помимо собственной продукции, ООО Tabaterra также производит на основе лицензии продукцию под международными брендами British American Tobacco, Japan Tobacco International и Imperial Brands. В целом, ООО выпускает свыше 120 наименований табачных изделий под более чем 20 брендами. На предприятии, где применяются передовые германские, итальянские и британские технологии, имеются 9 производственных линий. Выпускаемая продукция экспортируется в Объединенные Арабские Эмираты, Грузию, Узбекистан и Ирак. В настоящее время ООО Tabaterra экспортирует продукцию как местных, так и зарубежных брендов, таких как British American Tobacco и Japan Tobacco International.

Как резидент промышленного парка предприятие пользуется налоговыми, таможенными и другими льготами. В настоящее время здесь работают 400 человек. С учетом переселения в город Агдам до 300 работников компания инвестировала в приобретение 208 квартир в жилом комплексе Ağdam Residence для удовлетворения их жилищных потребностей и передала им в бесплатное пользование на период трудовой деятельности.

По итогам прошлого года ООО Tabaterra стало ведущим экспортером в ненефтяном и частном секторах, а также крупнейшим налогоплательщиком в ненефтяном секторе.

ООО Tabaterra Leaf, созданное с целью выращивания и переработки табака, в 2021 году победило в инвестиционном конкурсе по приватизации ОАО "Азертютюн" и инвестировало 15 млн манатов в модернизацию инфраструктуры, улучшение качества местного табака. В настоящее время ООО Tabaterra Leaf занимается выращиванием и переработкой табака на территории Шекинского, Гахского, Загатальского, Балакенского районов. В составе компании действуют пункты приема и переработки табака, теплицы и завод по переработке табака годовой производственной мощностью 3 тыс. тонн. ООО Tabaterra Leaf планирует с 2027 года дополнительно инвестировать в строительство необходимой инфраструктуры для выращивания и переработки табака на территории площадью 500 гектаров в Губадлинском районе. Проекты, реализуемые ООО Tabaterra на освобожденных от оккупации территориях, способствуют повышению экономической активности, развитию промышленности и сельского хозяйства, увеличению экспортного потенциала региона, обеспечению занятости населения. Общая инвестиционная стоимость этих проектов составляет 79 млн манатов.