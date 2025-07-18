Президент Ильхам Алиев посетил село Ханъюрду в Ходжалинском районе, встретился с группой переселившихся в село жителей

18 июля Президент Ильхам Алиев посетил село Ханъюрду Ходжалинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства побывал в домах переселившихся в село жителей Расима Джавадова и Керема Аббасова.

Отметим, что село Ханъюрду входит в Баллыджинский сельский административно-территориальный округ Ходжалинского района. В селе уже капитально восстановлены 40 частных домов, до конца года предусмотрено восстановить еще 65 частных домов, а в 2026 году будут отремонтированы и восстановлены 93 частных дома. 14 июля этого года в родное село Ханъюрду вернулись 33 семьи, в целом 122 человека.

В настоящее время проводятся необходимые работы по созданию в селе современной социальной инфраструктуры. Отремонтирована и восстановлена 10-киловольтная линия электропередачи протяженностью 14 километров, начат процесс установки счетчиков, проложена газовая линия длиной более 10 километров, действующая линия протяженностью свыше 4 километров восстановлена, отремонтированы артезианская скважина, водохранилище вместимостью 400 кубометров и водопроводная сеть, проведена линия связи протяженностью 10,4 километра, абоненты обеспечены услугами стационарной телефонной связи, интернета и IPTV. Заасфальтировано более двух километров дорог внутри села. В настоящее время ведется подготовка к ремонту и реставрации здания общеобразовательного учреждения, капитально ремонтируются амбулаторный центр и здание маркета. В селе на территории площадью один гектар разбит парк отдыха.

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в села Тезебина и Ханъюрду, побеседовал с ними.