В США действия Обамы назвали покушением на госизмену

Бывший президент США Барак Обама несет ответственность за манипулирование данными разведывательных служб страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом завяила директор национальной разведки США Тулси Габбард на брифинге в Белом доме.

По ее словам, решение о возможном уголовном преследовании Обамы в связи с этим должно принять министерство юстиции.

"Мы передали и будем передавать все эти документы в министерство юстиции и ФБР для расследования уголовных последствий этого", - сказала она.

Ее попросили уточнить, идет ли речь о возможном уголовном преследовании Обамы. "Верно. Доказательства, которые мы обнаружили и обнародовали, прямо указывают на то, что президент Обама возглавил процесс фабрикации этой оценки, подготовленной разведывательными службами. Этот факт подтверждается множеством доказательств и разведывательными данными", - резюмировала Габбард.

"Я не юрист, но, как я уже говорил ранее, если посмотреть на намерения, стоящие за созданием поддельного, сфабрикованного документа разведки, который прямо противоречит многочисленным оценкам, сделанным разведывательным сообществом, то выраженные намерения и последующие действия можно охарактеризовать только как многолетний заговор и измену против американского народа, нашей республики и попытку подорвать администрацию президента [США Дональда] Трампа", - подчеркнула глава Нацразведки США.

Она отметила, что часть сотрудников спецслужб, работавших во время выборов 2016 года, по-прежнему находится на службе. "Некоторые из них, которые по-прежнему работают в этих ведомствах и подтверждают наши выводы о том, что президент Обама поручил разведывательному сообществу подготовить оценку, чтобы продвигать эту сфабрикованную ложную версию, которая в конечном итоге привела к многолетнему сговору с целью подорвать президентство Трампа", - указала Габбард.