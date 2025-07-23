В Белом доме заявили, что Обама занимался саботажем

Экс-президент США Барак Обама занимался саботажем, а не мирной передачей власти своему преемнику Дональду Трампу в 2017 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Публично делая вид, что участвует в мирной передаче власти, экс-президент Обама в частном порядке пошел на большие и подлые меры, чтобы посеять раздор среди общественности и саботировать своего преемника президента Трампа", - сказала она.

"За последние несколько дней директор Национальной разведки Тулси Габбард обнародовала новые шокирующие доказательства того, что бывший президент Барак Обама и высокопоставленные помощники в его администрации вступили в сговор с целью саботировать победу президента Трампа на выборах 2016 года и подорвать демократическую волю американского народа", - указала она.