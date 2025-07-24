https://news.day.az/sport/1769711.html Лига чемпионов: «Карабах» одержал разгромную победу - ВИДЕО "Карабах" стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА. Как передаёт Day.Az, команда под руководством Гурбана Гурбанова провела выездной матч в Ирландии против клуба "Шелбурн". Встреча, прошедшая на стадионе "Толка Парк", завершилась уверенной победой агдамской команды со счётом 3:0. "Шелбурн" 0:3 "Карабах".
Лига чемпионов: «Карабах» одержал разгромную победу - ВИДЕО
"Карабах" стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА.
Как передаёт Day.Az, команда под руководством Гурбана Гурбанова провела выездной матч в Ирландии против клуба "Шелбурн".
Встреча, прошедшая на стадионе "Толка Парк", завершилась уверенной победой агдамской команды.
"Шелбурн" 0:3 "Карабах".
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