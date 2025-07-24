Лига чемпионов: «Карабах» одержал разгромную победу

"Карабах" стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

Как передаёт Day.Az, команда под руководством Гурбана Гурбанова провела выездной матч в Ирландии против клуба "Шелбурн".

Встреча, прошедшая на стадионе "Толка Парк", завершилась уверенной победой агдамской команды.

"Шелбурн" 0:3 "Карабах".