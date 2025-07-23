Баку - центр формирования новой мировой дипломатии

Автор: Акпер Гасанов

Баку, вновь оказывается в центре международной дипломатии. По данным саудовского телеканала Al-Hadath, именно в столице Азербайджана возобновятся и, вероятно, будут финализированы переговоры между Сирией и Израилем - двумя странами, чьи отношения десятилетиями оставались заложниками взаимной вражды. Источники сообщают, что к переговорам 24 июля подключатся и представители Соединенных Штатов Америки, что подчеркивает серьезность и масштабность этого дипломатического процесса.

Согласно публикации Axios, израильская сторона прямо указала: урегулирование фундаментальных разногласий невозможно без участия США, а также без комплексных договоренностей, включающих интересы всех трех сторон - Вашингтона, Иерусалима и Дамаска. В этой связи напомню, что совсем недавно уже имела место информация о прошедших в Баку переговорах официальных представителей Сирии и Израиля. Ее распространили агентств а Al Arabiya и AFP.

Согласно дипломатическому источнику в Дамаске, на который они ссылались, переговоры прошли в кулуарах официального визита в Азербайджан Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Сам факт таких переговоров - без преувеличения сенсационный. Сирия и Израиль официально находятся в состоянии войны с 1948 года, и любые прямые контакты между их представителями - крайне редкое и деликатное событие.

Однако особенно примечательно не только содержание этих консультаций, но и место их проведения - Баку. В этой связи стоит отметить, что сообщение саудовского телеканала Al-Hadath появилось на фоне стремительного потепления в отношениях между Азербайджаном и США. В частности, мы уже увидели, что Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social поделился фрагментом выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме, когда глава нашего государства говорил об отношениях с США и нынешнем главе Белого Дома.

В целом, сразу несколько шагов, предпринятых обеими сторонами за последние месяцы, указывают на усиление политических и стратегических контактов. Официальный Баку укрепляет связи с Белым домом не только на уровне энергетики и безопасности, но и в плоскости гуманитарных и политико-дипломатических инициатив. А подключение Азербайджана к столь чувствительному и сложному процессу, как посредничество между Сирией и Израилем, - это яркий показатель роста доверия со стороны ведущих глобальных игроков.

Вашингтон, судя по всему, видит в Баку не только надёжного партнера, но и нейтральную, конструктивную площадку, способную обеспечить устойчивый дипломатический процесс в одном из самых конфликтных регионов мира. В целом, все последние события подтверждают стремительное укрепление роли Азербайджана как важного медиатора на международной арене.

Ранее Баку успешно выступал посредником в диалоге между Россией и НАТО, Турцией и Израилем, также обеспечивал площадки для различных региональных инициатив под эгидой ООН. Я уже не говорю о том, сколько раз за последние годы именно Баку принимал мероприятия поистине глобального масштаба. Достаточно, в этой связи, вспомнить хотя бы СОР29, где были приняты решения, важные для всей нашей планеты.

Вот и информация о новых переговорах между Сирией и Израилем в столице Азербайджана - это не просто очередной дипломатический эпизод. Это маркер глобального признания статуса Азербайджана как одного из ключевых игроков в архитектуре безопасности Ближнего Востока. Если соглашения, подготовка к которым идёт в столице Азербайджана, действительно приведут к деэскалации между Дамаском и Иерусалимом, то Баку можно будет по праву назвать точкой отсчета нового этапа ближневосточной дипломатии.

Причём этот этап - не результат давления извне, а следствие взаимного интереса сторон, готовых использовать нейтральную и уважаемую площадку для достижения баланса. Азербайджан демонстрирует: даже страна, не обладающая статусом мировой сверхдержавы, способна играть конструктивную и стратегически важную роль в разрешении сложнейших международных конфликтов - если у неё есть воля, репутация и правильные партнерства.Так что, Баку сегодня - это не просто столица Азербайджана. Это центр, где формируется новая дипломатия мира.