Кальмар впервые пробует спрятаться с помощью маскировки

Малыш-кальмар впервые пробует спрятаться с помощью маскировки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

У каракатиц и кальмаров это врождённый навык - они умеют менять цвет кожи и фактуру, чтобы сливаться с фоном.

Представляем вашему вниманию данное видео: