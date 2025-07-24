https://news.day.az/world/1769703.html Кальмар впервые пробует спрятаться с помощью маскировки - ВИДЕО Малыш-кальмар впервые пробует спрятаться с помощью маскировки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. У каракатиц и кальмаров это врождённый навык - они умеют менять цвет кожи и фактуру, чтобы сливаться с фоном. Представляем вашему вниманию данное видео:
Кальмар впервые пробует спрятаться с помощью маскировки - ВИДЕО
Малыш-кальмар впервые пробует спрятаться с помощью маскировки.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
У каракатиц и кальмаров это врождённый навык - они умеют менять цвет кожи и фактуру, чтобы сливаться с фоном.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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