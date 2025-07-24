https://news.day.az/world/1769703.html

Кальмар впервые пробует спрятаться с помощью маскировки - ВИДЕО

Малыш-кальмар впервые пробует спрятаться с помощью маскировки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. У каракатиц и кальмаров это врождённый навык - они умеют менять цвет кожи и фактуру, чтобы сливаться с фоном. Представляем вашему вниманию данное видео: