Макрон с женой подали иск против писавшей о поле Брижит журналистки

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд американского штата Делавэр иск против журналистки Кэндис Оуэнс, передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru".

Как уточняет Financial Times (FT), влиятельная правая активистка и ведущая подкаста ранее заявила, что первая леди Франции - "на самом деле мужчина".

"В 218-страничном иске, поданном в среду в Делавэре, Оуэнс обвиняется в публикации "нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов", главным из которых является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье", - говорится в материале.

Помимо утверждений о поле жены Макрона, Оуэнс писала, что супруги Макрон приходятся друг другу кровными родственниками. Кроме того, как уточняется в иске, она заявляла, что французский лидер - "продукт эксперимента ЦРУ над людьми или аналогичной правительственной программы контроля над сознанием".

"Макронам предстоит столкнуться с серьезными юридическими трудностями, поскольку законы США о клевете требуют от публичных лиц доказать "реальный злой умысел", то есть понимание [автором] ложности информации или безрассудное пренебрежение правдой. Макроны добиваются суда присяжных и возмещения штрафных убытков", - отметили журналисты, добавив со ссылкой на адвоката четы Макрон, что они готовы лично присутствовать на заседаниях суда в США.