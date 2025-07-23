Обыск в аэропорту Парижа, встреча в ЮНЕСКО - почтение памяти азербайджанских журналистов-шехидов

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В самом сердце Европы, в стенах штаб-квартиры ЮНЕСКО, наконец прозвучала та правда, которую годами пытались заглушить - о судьбе азербайджанских журналистов, павших в Карабахе от рук армянской агрессии. Аналитический центр Baku Network провёл в Париже серию мероприятий, которые стали настоящим прорывом в информационной войне, открыв европейской общественности замалчиваемую трагедию.

Центральным событием стала выставка в память о журналистах, погибших во время исполнения своего служебного долга - дерзкий и смелый шаг, учитывая, где она была организована. Париж - не просто город, а эпицентр влияния армянского лобби. Здесь традиционно сильны позиции проармянских кругов - в парламенте, медиа, НПО, даже в культурных институциях. И именно здесь Baku Network удалось прорвать плотную завесу давления, лицемерия и дипломатической глухоты.

Выставка, приуроченная к 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, стала трибуной для правды. Руководитель Baku Network Эльчин Агаджанов в своём выступлении ясно и чётко подчеркнул: азербайджанские журналисты стали жертвами армянской агрессии, выполняя свой профессиональный долг - до конца, с камерой в руках, в поиске истины.

Посетители увидели реальные лица - фотографии, истории, судьбы тех, кого уже не вернуть. Были розданы буклеты, подготовлены брошюры. Это был не просто акт памяти - это был акт сопротивления забвению, попытка зафиксировать на международной площадке то, что годами стиралось, искажалось, игнорировалось.

Но путь к этому был далеко не гладким.

Процесс подготовки сопровождался беспрецедентным давлением. Французские политики, с которыми была достигнута предварительная договорённость, один за другим отказывались - под предлогами, замаскированными дипломатическим языком. На самом деле, как позже стало очевидно, речь шла о страхе перед армянской диаспорой и её мощными рычагами влияния.

Попытки заблокировать формат выставки, сократить список фотографий, аннулировать соглашения в последний момент - всё это стало реальностью. На определённом этапе казалось, что проект сорвут буквально за дни до открытия. Давление ощущалось повсюду - от переговорных комнат до границы Франции.

Да, даже на границе. Когда в Париж прибыл представители аналитического центра Baku Network, то ваш покорный слуга "насторожил" проверяющих: французские пограничники сразу же продемонстрировали нечто большее, чем простую бдительность. Вместо стандартной паспортной процедуры начался откровенный допрос, который по форме напоминал спецдопрос, а по сути - акт политического давления.

Автора этих строк отделили от потока пассажиров, отвели в отдельную зону, где начали задавать один и тот же вопрос в разных формулировках: Какова цель вашего визита? На сколько дней вы прибыли в Париж? Где вы остановились? Где будете жить? Планируете ли поехать в другие города Франции? Какие мероприятия собираетесь проводить? С кем будете встречаться? Кто ваши партнёры во Франции? Есть ли у вас публикации по этой теме? Кто вас пригласил? - и так далее, до мелочей.

Этот допрос выглядел как спланированная операция по запугиванию и унижению, замаскированная под рутинную проверку. Фактически, это была попытка дать понять: вы здесь нежеланный человек, а ваш проект - под пристальным наблюдением. Это была неофициальная санкция, выраженная языком холодной бюрократии: "Вы пересекаете границу не просто как гость, а как носитель опасного для нас месседжа".

Франция, претендующая на статус оплота свободы слова и прав человека, в этот момент показала своё настоящее лицо - политизированное, запуганное, ангажированное. Потому что даже шаг на её территорию оказался проблемой, если за этим шагом стоял голос правды об азербайджанских жертвах армянской агрессии.

Но мы всё равно вошли. Прошли через этот фильтр, через это безмолвное унижение. И открыли выставку. в ЮНЕСКО. В Париже. В самой цитадели международного культурного влияния. Там, где годами господствовала ложь, - прозвучала правда.

И с этого момента её уже нельзя будет заглушить.

Выставка открылась. И не просто где-нибудь - а в стенах ЮНЕСКО, где каждый сантиметр пространства имеет политический вес. Там, где десятилетиями транслировалась искажённая картина конфликта, где армянское лобби привыкло к монологу, - прозвучал азербайджанский голос.

На первый взгляд - обычная дипломатическая трибуна. Презентация, приуроченная к 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящая в рамках 47-й сессии Комитета. Но то, что произошло 11 июля в штаб-квартире ЮНЕСКО, давно вышло за пределы ритуального языка международных форумов. Именно в этот день прозвучали слова, которые до сих пор так и не были осмыслены многими мировыми столицами в полной мере: "Азербайджанские журналисты стали жертвами армянской агрессии в Карабахе. Они погибли, исполняя свой профессиональный долг".

Это заявление сделал руководитель аналитического центра Baku Network Эльчин Агаджанов - и оно прозвучало как моральный акт международного обвинения, оформленный в язык памяти и фактов. 13 журналистов - не военных, не политических агитаторов, а именно представителей медиа, документалистов реальности, хроникёров трагедии - были убиты в результате актов агрессии Армении в Карабахе. Они погибли не случайно. Их убили потому, что они фиксировали правду.

В этом контексте гибель журналистов - не побочный ущерб. Это был преднамеренный акт информационного терроризма, нацеленный на ликвидацию свидетелей. В любой зоне конфликта журналист - это тот, кто должен превратить эпизод в документ, звук в запись, образ в свидетельство. И потому он - первая цель для тех, кто не желает, чтобы правда стала достоянием общественности.

Как справедливо отметил Эльчин Агаджанов, "Они отдали свои жизни во имя правды, достоинства и будущего своей страны. Их подвиг навсегда останется частью культурной и исторической памяти нашего народа". Эти слова - не высокопарный ритуал. Это декларация новой исторической политики Азербайджана, в центре которой - не абстрактные жертвы, а настоящие имена, лица, истории.

В рамках мероприятия по инициативе Baku Network были розданы специально подготовленные буклеты, посвящённые памяти погибших журналистов. Эта акция выглядела бы обычным элементом дипломатического этикета, если бы не контекст: впервые в международной организации уровня ЮНЕСКО, в Париже, был официально и недвусмысленно озвучен нарратив, который годами вымарывался под давлением армянского лобби.

Азербайджан возвращает себе не только территорию - он возвращает право на интерпретацию собственной истории. И в этой истории журналист - это больше, чем профессионал. Это символ сопротивления фальсификации, фигура, стоящая на передовой информационного фронта. Их гибель - это не только трагедия семьи и редакции, это удар по самому принципу свободы слова, по праву народа быть услышанным.

Тот факт, что 13 журналистов были убиты в Карабахе, причём некоторые - уже после окончания боевых действий, говорит о системной, намеренной стратегии. Не допустить фиксации реальности. Лишить Азербайджан голосов, которые могли бы рассказать миру, что именно происходит. Это была война не только за территорию - но и за истину. И в этой войне Азербайджан понёс человеческие, профессиональные, национальные потери.

Тем важнее, что теперь эти имена звучат в стенах международных организаций. Они становятся частью глобальной памяти. Они встают в один ряд с теми, кто в разных точках мира погиб за право общества знать. Их нельзя больше стереть. Ни из памяти, ни из дискурса.

Произошедшее в Париже - не просто факт презентации. Это был акт восстановления справедливости через институциональный язык международных организаций. Это была попытка интеграции азербайджанской исторической боли в глобальную гуманитарную повестку.

И это особенно ценно на фоне того, что само мероприятие проходило под знаком сохранения культурного наследия. Когда Эльчин Агаджанов говорил о более чем 6 300 памятниках, находящихся под государственной охраной в Азербайджане, о Гобустане, Ичеришехер, Шеки, Худаферине и Атешгяхе, - он не просто описывал объекты архитектуры. Он формировал контур цивилизационной непрерывности, в которую вписана и жертва журналистов.

Журналисты - как часть нематериального наследия, как голос нации, зафиксировавший её страдания и победы. Именно это делает их память сакральной. Именно это делает их гибель - преступлением против культуры, против истории, против права на правду.

Реакция была сильной. Среди гостей - французские журналисты, представители общественности, делегаты стран-участниц. Многие впервые услышали имена погибших в Карабахе азербайджанских журналистов, впервые увидели не искажённые политические формулы, а человеческие судьбы, кровь, боль, правду.

Это была информационная победа, пробившая броню бюрократии, цинизма и политических компромиссов. Это была медийная атака на молчание, на безразличие, на ту ложь, которая десятилетиями приживалась под вывеской "нейтралитета".

Именно этот проект - инициированный Baku Network, воплощённый сквозь сопротивление, цензурное давление и дипломатическое блокирование - стал прецедентом нового уровня стратегической коммуникации Азербайджана на международной арене. Он продемонстрировал, что Азербайджан более не согласен на роль фигуры в чужом геополитическом шахматном сценарии. Он - сам субъект. Сам автор повестки. Сам носитель исторической правды.

То, что выставка в память о погибших азербайджанских журналистах была проведена не где-либо, а в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, - имеет колоссальное символическое, политическое и информационно-дипломатическое значение. Это не просто культурная инициатива. Это мощнейший акт контргегемонии, направленный против десятилетиями навязываемой Западу армяноцентричной оптики, в которой жертва и агрессор были подменены местами, а информационное поле стало зоной перманентной фальсификации.

В условиях, где армянское лобби во Франции десятилетиями определяло тон в гуманитарных, правозащитных, историко-культурных и академических кругах, Азербайджан сумел прорваться сквозь институциональный саботаж, дипломатическую изоляцию и медийный вакуум. Он заявил о себе - не в форме истеричного требования справедливости, а в форме достойной, визуально аргументированной, фактологически выверенной, этически непреложной правды.

Эта правда была изложена не лозунгами, а лицами и биографиями погибших журналистов, чья жизнь трагически оборвалась не на светских раутах и не в кабинетах, а на минных полях Карабаха, при выполнении своего профессионального долга. Они не были политиками. Они не были военными. Они были свидетелями. И именно потому - стали мишенью. Убить журналиста - значит убить свидетельство. Уничтожить камеру - значит уничтожить документ времени. Но Baku Network поднял из-под обломков памяти этот архив правды - и превратил его в международный манифест.

С того момента, как эти фотографии, эти имена, эти биографии были развёрнуты в центре Парижа, молчание перестало быть оправданием. Каждый, кто продолжит игнорировать азербайджанский нарратив, теперь делает это осознанно - вопреки фактам, вопреки справедливости, вопреки памяти.

Азербайджан показал, что мягкая сила (soft power) - это не всегда про культуру и туризм. Это также про информационное сопротивление, борьбу за память, за право быть услышанным, за то, чтобы быть не объектом интерпретаций, а источником интерпретации.

Именно в этом проекте материализовалась современная азербайджанская политическая воля. Это был не жест обиды, а жест государственности, зрелой и устойчивой. Это был не акт дипломатической жалобы, а акт международного самовыражения, в котором нация заявляет: "Нас не перепишут. Нас не сотрут. Нас не забудут."

И в этом контексте позиция Азербайджана - это уже не просто позиция. Это ценностная система. Это этический выбор. Это цивилизационный ответ на цинизм, релятивизм и политическое двуличие.

Выставка в Париже стала точкой бифуркации, где мир уже разделился на тех, кто хочет знать правду - и тех, кто делает всё, чтобы она не прозвучала.

Но она прозвучала. И прозвучала громко.

И сегодня, когда в ООН, в ОБСЕ, в Совете Европы и во всех прочих институтах ещё звучат старые методички, вот эта фотография погибшего журналиста со штативом на минном поле - уже разрушает привычные декорации. И больше нельзя делать вид, что её не существует.

Именно так и усиливается репутация страны - не через навязанные рейтинги и отчёты НПО, а через поступки. Через борьбу. Через память. Через правду.

И как бы ни старались замолчать имена погибших азербайджанских журналистов, Азербайджан уже вписал их в историю.

Не карандашом - а вечной печатью справедливости.

В заключении хотим выразить благодарность за возможность проведения мероприятий Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО МИД Азербайджана, Агентству государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана, посольству Азербайджана во Франции и Ассоциации французско-азербайджанского диалога.