Азербайджанские журналисты были убиты армянскими террористами, потому что говорили правду

Азербайджанские журналисты были убиты армянскими сепаратистами и террористами не случайно, а потому что говорили правду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель аналитического центра Baku Network Эльчин Агаджанов, выступая на открытии выставки, посвященной памяти азербайджанских журналистов-шехидов, зверски убитых армянскими оккупантами во время Первой и Второй Карабахской войн, в Париже.

"Слово, которое произносится в присутствии памяти, должно звучать тише обычного. Оно должно идти не от желания говорить, а от невозможности молчать. Сегодня мы собрались, чтобы назвать вслух имена тех, кто уже не может отозваться. Тринадцать журналистов. Тринадцать судеб. Тринадцать голосов, которые были прерваны. Не ветром, не болезнью, не временем. А выстрелом. Взрывом. Падением. Холодным и целенаправленным желанием заставить замолчать. Они были убиты армянскими сепаратистами и террористами. Убиты не случайно. А потому что говорили правду. Я буду называть их героями, хотя они не стремились к подвигу. Никто из них не искал смерти. Они просто выполняли работу. Они просто ехали на задание, поднимались в вертолёт, шли по дороге, где раньше были люди, а теперь остались только мины. Они просто включали диктофон. Просто ставили штатив. Просто задавали вопросы. Их убили за это "просто"", - сказал Э.Агаджанов.

Он отметил, что эти тринадцать человек стали мишенями, потому что слово страшнее пули.

"Потому что фотография разрушенного дома может разрушить ложь. Потому что точный репортаж разоблачает ту тьму, в которой прячется преступление. Один из них погиб от снайперской пули - выстрел пришёлся точно в сердце. Другой - от взрыва, когда проезжал по дороге, где, по словам тех, кто её заминировал, уже не должно было быть жизни. Один так и не добрался до переговоров - вертолёт не вернулся. Другой - был расстрелян в упор. Так стреляют не в человека, а в смысл. Как писал Эрих Мария Ремарк, на войне журналист - это всегда цель. Его убивают не за то, кем он является, а за то, что он может рассказать. И в этом страхе убийц - вся правда об их вине. Азербайджан знает цену правде. За тридцать лет армянской оккупации 20 процентов своей территории моя страна и народ заплатили за неё высокую цену", - добавил Э.Агаджанов.

Руководитель Baku Network отметил, что Армения оккупировала пятую часть азербайджанской земли, держала её в заложниках, как преступник, который боится света.

"Эти тринадцать журналистов были глазами, которые видели сквозь дым. Были голосами, которые не позволяли заглушить боль. Были совестью, которую пытались растоптать, но которая выпрямляется, даже когда лежит в земле. Сегодня мы в Париже. Городе, где каждое слово отмеряется многовековой культурой. И здесь, среди этих стен, звучат голоса из Карабаха. Тринадцать голосов. Не громко. Не с трибун. А будто шепотом - но тем шепотом, что слышен сквозь время", - сказал он.

Э.Агаджанов подчеркнул, что Азербайджан добился освобождения своей земли, восстановил границы, поставил точку в тридцатилетней трагедии.

"Но эта точка - не молчание. Это начало речи. Начало рассказа о том, что происходило. Начало того, чтобы каждый преступник, каждое лицо, каждое имя, виновное в этих убийствах, было названо. Было найдено. Было осуждено. Потому что правда не умирает. Даже когда убивают тех, кто её говорит. Правда - как зерно: её можно закопать, но она прорастает.

И эти журналисты боролись не только с пулями. Они боролись с ложью. С искажением. С подделкой. Они воевали против фейков. Против вбросов. Против гибридной войны, которая началась задолго до освобождения и продолжается до сих пор.

Им противостоял враг, у которого нет лица - только тени. Враг, который распространяет страх и панику, не только через оружие, а также через искажение истины. Эти тринадцать человек вели бой на этом невидимом фронте. И погибли, потому что не отступили. Сегодня я здесь - не как политик. И не как дипломат. Я здесь как голос. Не мой собственный. А их. Потому что голос правды не исчезает. Он просто ждёт, когда его снова услышат. Прислушайтесь. Это не выступление. Это - эхо. Это - память", - заключил он.

Отметим, что аналитический центр Baku Network впервые поднял в Европе тему азербайджанских журналистов, погибших в результате агрессии со стороны Армении, проведя ряд мероприятий.

В Париже была организована выставка, в рамках которой BN представил общественности материалы о журналистах-шехидах. В мероприятии приняли участие представители французской общественности, французские и зарубежные журналисты.

Мероприятие было проведено в Культурном центре Азербайджана в Париже в рамках проекта Baku Network под названием "Анализ гибридных и идеологических угроз против Азербайджана". Выставка была организована при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и посольства Азербайджана во Франции.

Буклеты в память о журналистах-шехидах были розданы участникам выставки, а также гостям презентации, посвящённой 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходила в здании организации в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия.