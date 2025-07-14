Баку - важный перекресток культур и идей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала Симона-Мирела Микулеску, председатель 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, на мероприятии, посвященном 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие прошло в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Одни города возведены из камня, другие - из историй. Баку объединяет в себе и то, и другое", - сказала она.

Вспоминая свой визит в Баку, Микулеску поделилась яркими воспоминаниями о богатой культурной жизни города: "Его стены хранят отпечатки западных, арабских, персидских, османских влияний. С самого начала Баку был важным перекрестком, где сходились люди, идеи и ценности".

Она подчеркнула, что включение таких памятников, как Дворец Ширваншахов и Девичья башня, в Список Всемирного наследия вдохновило новые усилия по сохранению не только древних каменных сооружений и городской структуры, но и глубоких антропологических слоев города. "Эта работа направлена на защиту наследия и памяти, которые определяют культурное богатство человечества", - отметила Микулеску.

Говоря о живой душе Баку, она рассказала о ярких традициях города, музыке, и повседневном искусстве, которые находят отклик далеко за пределами объектов культурного наследия. Микулеску особо отметила процветающие джазовые традиции Баку как свидетельство творческого духа города.

"Джазовая сцена Баку - мощное выражение его творческой самобытности, объединяющее историческое наследие города с современным культурным самовыражением", - сказала она. Эта художественная энергия проявляется в архитектуре, дизайне, кино и цифровых инновациях, создавая динамичный культурный ландшафт.

Отметим, что в рамках 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей с 6 по 16 июля, были организованы различные тематические мероприятия. Среди них особое место заняла презентация, состоявшаяся 11 июля и посвященная 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мероприятие было организовано по инициативе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и Аентства международной информации Trend. Тема мероприятия - "Сохранение всемирного наследия: опыт консервации и коммуникации".

При организаторстве Baku Network на мероприятии были розданы буклеты, посвященные памяти азербайджанских журналистов, погибших в результате армянской агрессии.

Модератором выступил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

Во время мероприятия обсуждались международный опыт, современные подходы и стратегии коммуникации в области сохранения, реставрации и представления культурного наследия обществу. Участникам была представлена деятельность Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в этой сфере и достигнутые результаты.