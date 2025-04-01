"Подозрительно быстро разбогатели"

- Маск начнет расследование в отношении Шиффа, Пелоси и других

Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск пообещал выяснить, как законодатели на Капитолийском холме стали "сомнительно богатыми", несмотря на их сравнительно скромные зарплаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на New York Post, об этом Маск сказал, выступая в Висконсине в воскресенье вечером.

По его словам, он и его команда начнут расследование в данном направлении.

Один из присутствующих в мэрии спросил Маска, обнаружил ли DOGE доказательства перевода средств из Агентства США по международному развитию (USAID) представителю Максин Уотерс (демократ, Калифорния), сенатору Адаму Шиффу (демократ, Калифорния) и лидеру меньшинства в Сенате Чаку Шумеру (демократ, Нью-Йорк).

"Они отправят деньги за границу в одну НПО, затем в кучу других, а потом, я совершенно уверен, что деньги вернутся в Соединенные Штаты и осядут в карманах людей, которых вы только что упомянули. Но это окольный путь. Он не идет напрямую, но, скажем так, есть много странно богатых членов Конгресса, и я пытаюсь связать детали, чтобы понять, как они становятся богатыми?", - ответил Маск.

Отметим, что рядовые члены Конгресса зарабатывают $174 000 в год. При этом десятки законодателей в Конгрессе являются миллионерами.

"Как они получают 20 миллионов, если зарабатывают 200 000 долларов в год?", - размышлял далее Маск. - Мы попытаемся разобраться и, безусловно, будем пресекать".

В прошлом году Маск помог заблокировать законопроект о повышении заработной платы конгрессменов, а затем поддержал повышение в качестве средства борьбы с коррупцией.

Двое из самых богатых - экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, Калифорния), чье состояние составляет около $250 млн, и сенатор Рик Скотт (республиканец, Флорида), чье личное состояние колеблется в пределах $552 млн.

Богатство Пелоси, в частности, состоит и из инвестиций её мужа Пола в такие компании, как Apple, Microsoft, Amazon, Google и Netflix.

Личное состояние Скотта объясняется его работой в качестве соучредителя HCA Healthcare, компании, которая управляет больницами и другими медицинскими учреждениями по всей Флориде, и Solantic, сети клиник неотложной помощи. Его работа в обеих этих компаниях началась еще до его пребывания в Сенате.