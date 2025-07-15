Трамп назвал проармянского сенатора Шиффа мошенником

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал привлечь к ответственности проармянского сенатора-демократа от Калифорнии Адама Шиффа за мошенничество с ипотекой после того, как федеральное жилищное агентство направило в Министерство юстиции уголовное дело в отношении Шиффа, владеющего домом в Мэриленде.

Как передает Day.Az, об этом глава Белого дома написал на своей странице в Truth Social.

"Я всегда подозревал, что хитрый Адам Шифф - мошенник. А теперь я узнаю, что отдел по финансовым преступлениям Федеральной национальной ипотечной ассоциации пришёл к выводу, что Адам Шифф участвовал в систематической схеме возможного мошенничества с ипотекой", - написал он.

По его словам, Адам Шифф заявил, что его основное место жительства - Мэриленд, чтобы получить более дешёвую ипотеку и обворовать Америку, хотя он должен жить в Калифорнии, поскольку является конгрессменом оттуда.

"Я всегда знал, что Адам Шифф - мошенник. Мошенничество началось с рефинансирования его недвижимости в Мэриленде 6 февраля 2009 года и продолжалось в течение нескольких транзакций, пока недвижимость в Мэриленде не была правильно зарегистрирована как второй дом 13 октября 2020 года. Мошенничество с ипотекой - очень серьёзная проблема, и Адама Шиффа необходимо привлечь к ответственности", - добавил он.