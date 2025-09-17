ФРС США снизила базовую ставку впервые с декабря

Федеральная резервная система (ФРС) снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4-4,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

За него проголосовали все руководители Федрезерва, кроме члена совета управляющих Стивена Мирана, выступившего за снижение ставки на 50 б.п.

"Последние статданные позволяют предположить, что рост экономической активности в США замедлился в первом полугодии 2025 года", - говорится в заявлении FOMC. При этом, в отличие от заявления по итогам июльского заседания в нем не подчеркивается, что на статистике сказываются резкие колебания показателей внешней торговли.

"Рост числа рабочих мест замедлился, а безработица выросла, но остается низкой. Инфляция ускорилась и остается несколько повышенной", - отмечается в документе. В июле комитет указывал на сохранение хороших условий на рынке труда. Также в июльском заявлении не говорилось об ускорении инфляции и росте безработицы.

Кроме того, руководство Федрезерва в этот раз заявило о росте понижательных рисков для занятости.

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность в отношении экономических прогнозов остается повышенной, подчеркивается в заявлении.

"В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых", - говорится в заявлении.

При рассмотрении дальнейших корректировок целевого диапазона ставки FOMC будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков.

Также регулятор продолжит сокращать объем гособлигаций и других долговых инструментов на своем балансе.

"Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Определяя надлежащий курс денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению поставленных целей. FOMC будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о ситуации на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.

Dow Jones Industrial Average прибавляет около 0,9% после публикации итогов заседания ФРС, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются на 0,1% и 0,5% соответственно. Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1892 по сравнению с $1,1864 на закрытие предыдущей сессии.