Председательство в ОТГ перейдет от Кыргызстана к Азербайджану

В октябре этого года председательство в Организации тюркских государств перейдет от Кыргызстана к Азербайджану, под девизом "Региональный мир и безопасность" пройдет саммит.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на первой встрече глав правительств и их заместителей стран-членов Организации тюркских государств в Бишкеке.

"Предстоящий саммит пройдёт под девизом "Региональный мир и безопасность". Это не случайно, поскольку стабильность и безопасность нашего региона составляют основу всех наших инициатив по сотрудничеству. В условиях активизации глобальных и региональных процессов для Организации тюркских государств особенно важно выступать с единой позиции и прилагать совместные усилия. Наши совместные шаги послужат укреплению мира в нашем регионе, ускорению экономического развития и повышению благосостояния наших народов", - отметил А. Асадов.