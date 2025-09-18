МИД Нидерландов исправляется

Автор: Лейла Таривердиева

Нидерланды выделят 14 млн. евро на поддержку армян, добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана и разместившихся в Армении.

О планах нидерландского правительства написал в соцсети Х глава МИД Нидерландов Давид ван Вил после встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Согласно посту, средства будут направлены через Глобальный фонд льготного финансирования для обеспечения бывших карабахцев доступным жильем.

Думается, Мирзоян ознакомил нидерландского коллегу с планами правительства Армении, поэтому, в отличие от прежних времен, в посте главы МИД Нидерландов в Х ничего не было о "возвращении беженцев" и о "насильственном перемещении". С сентября 2023 года дипломатическое ведомство этой страны оперировало только этими понятиями.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал опасной тему возвращения армян в Карабах и призвал международное сообщество помочь им "найти свой дом в Республике Армения, здесь жить, творить и обосноваться как полноправные граждане РА". Проще говоря - попросил денег. И в Нидерландах услышали.

В Азербайджане совсем не против финансирования жилья для бывших армянских жителей Карабаха. Наоборот, мы только за. Мы их не изгоняли, и ответственность за их сегодняшнее положение несут сепаратистские лидеры, армянские националисты и те, кто поддерживал их на европейских просторах. Те же Нидерланды. Крупные суммы, выделяемые европейцами, это совершенно естественные выплаты за то, что натворили общими усилиями. Так что мы совсем не против того, чтобы людям, по собственной глупости лишившимся дома, покупали квартиры на деньги Евросоюза. Мы даже не станем возмущаться тем фактом, что азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы не встретили и сотой части того внимания, которое Европа уделяет в общем-то благополучным, целым и невредимым добровольным переселенцам в Армении. Азербайджан сам справился с этой проблемой, и мы можем гордиться тем, что никому ничего не должны и никому ничем не обязаны.

Запись министра иностранных дел Нидерландов привлекла наше внимание не указанной в нем суммой в евро, а тем, что в своем посте он первоначально говорил о "Нагорном Карабахе", а затем изменил это несуществующее название на "Карабах".

Это очень примечательный момент. Он говорит о том, что установленные Азербайджаном реалии начали приниматься даже теми, кто стоял "до последнего". Нидерланды в карабахском вопросе всегда находились на неправильной стороне истории. Еще год назад оттуда неслись требования обеспечить добровольным переселенцам "достойное возвращение". Теперь же глава МИД этой страны поправляет сам себя, удаляя из названия Карабахского региона надуманное, притянутое за уши определение. Карабах никогда не делился на "нагорный" и "равнинный". Разделение последовало за автономизацией региона в целях дальнейшего отрыва его от Азербайджана. Восстановив полный контроль над Карабахом, Баку вернул ему историческое название и совершенно законно требует ото всех правильного его применения.

Первоначально азербайджанской стороне приходилось постоянно указывать другим странам на необходимость употребления правильных топонимов. Почти все уже приняли это правило, только такие, как Нидерланды, не хотели мириться с реалиями. Но, как видим, очередь дошла и до них.

То, что топоним был исправлен, позитивный факт. Сами они дошли до этого, или кто-то подсказал (не исключаем, что это могла быть и армянская сторона), не важно. Главное, что ошибка исправлена. Однако, это, конечно же, не означает, что все проблемы решены. Нидерландам еще нужно будет избавиться от мании величия, толкающей на вмешательство во внутренние дела других государств. Когда МИД этой страны перестанет говорить о "судьбе армянских пленных" и вопреки международным нормам пытаться вмешиваться в дела судебной системы Азербайджана, вот тогда мы сможем говорить о серьезных поправках в политике Нидерландов по отношению к Южному Кавказу.

А пока...