Марта Кос понаблюдала за процессом разминирования в Агдаме (ФОТО) - ФОТО
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, новый комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в рамках поездки в Агдам ознакомилась с работами по разминированию в селе Сарыджалы района.
Новость обновляется
