Что будет с ценами на авто в Азербайджане после 2026 года?

По данным Государственного таможенного комитета, за первые 8 месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 37 183 гибридных автомобиля общей стоимостью 733 миллиона долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года импорт гибридных автомобилей увеличился на 345,2 миллиона долларов или 89% в денежном выражении и на 23 679 единиц или 175,3% (в 2,7 раза) в количественном выражении.

В тот же период прошлого года в страну было ввезено 13 504 гибридных автомобиля на сумму 387,9 миллиона долларов.

Средняя стоимость одного гибридного автомобиля по итогам 8 месяцев 2025 года составила 19 715 долларов (33 516 манатов), что означает удешевление на 9 035 долларов (15 360 манатов) или 31,4% за год.

В январе-августе 2024 года средняя цена одного гибридного автомобиля при импорте составляла 28 750 долларов (48 875 манатов).

За последние 2-3 года благодаря льготам по НДС и таможенным пошлинам был обеспечен массовый импорт гибридных автомобилей. Это не только снизило цены, но и ускорило обновление автопарка страны. Однако стоит учитывать, что с 1 января 2026 года истекает срок действия льготы по НДС (18%) на новые автомобили.

Это означает, что если льгота не будет продлена, на автомобильном рынке произойдет подорожание. Особенно оно может коснуться автомобилей с пробегом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли в интервью Bizim.Media отметил, что в случае непродления льготы цены на импортируемые новые гибридные автомобили автоматически вырастут примерно на 15-20%:

"Потому что подорожают не только НДС, но и сопутствующие расходы - логистика, таможенные сборы, торговая наценка. В такой ситуации люди будут ориентироваться на более дешёвую альтернативу - рынок подержанных автомобилей.

С ростом спроса будут дорожать и автомобили с пробегом. Масштаб подорожания будет зависеть от нескольких факторов:

будет ли продлён срок льготы (если нет - эффект окажется более резким);

объёмы импорта новых автомобилей (при сокращении - цены на подержанные машины вырастут сильнее);

покупательская способность населения (если спрос останется высоким - рост цен неизбежен).

В целом, если импорт резко сократится (например, число компаний, ввозящих гибриды, значительно уменьшится), подорожание на вторичном рынке может достичь 20%. То есть с 2026 года, если льгота не будет продлена, резкий рост цен на подержанные гибридные автомобили станет неизбежным".